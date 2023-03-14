南鐵地下化挖到文資 19處僅6處列冊 學者不滿

立委13日前往南鐵地下化施工現場，了解出土文資保存情況。（記者修瑞瑩／攝影）

立委陳椒華、陳以信昨南下視察台南鐵路地下化工程，發現挖掘到19處文資遺構，僅六處列冊追蹤，認為處理過程有瑕疵，擔心古物不保。陪同的交通部長王國材說，交通部鐵道局過去在其他縣市地下化施工，確實沒遇到過挖這麼多遺構，都有依法努力保存；因相關審議保存過程，原訂明年底完工，勢必要再延一年以上。

昨一行人前往新樓醫院對面及台南火車站南側施工現場了解，前者發現清代製糖設施，像陶製糖漏等，後者則是日治時期機關維修車庫，現場鐵道已被切成小塊，將移置到鐵道局的新營倉庫存放，立委還前往倉庫了解存放情況。

據文資處與鐵道局提供資料顯示，19處遺構包括史前遺跡、清代建築與日治時期；經文資評定，僅六處列冊追蹤，且只有極少像日治時期的南轉車台現地保存，其他大多都移到倉庫內。

台南市文化資產管理處長林喬彬說，列冊追蹤部分會再進一步評定其文資價值，而未列冊不代表沒價值，但可能無法取得正式的文資身分，希望鐵道局能結合未來地下化完成後，地表的綠廊帶一起活化展示。

學者蕭文杰則對文資處處置過程相當不滿，少數的審議委員決定把鐵路地下化出土的遺構切割移置，一旦弄壞組不回來，委員卻不必負任何責任，根本就是鑽文化資產保存法的漏洞、遊走法律邊緣。

包括暗坊文化工作室等多個民間文資關注團體表示，現場相關資料不完備，委員就做出列冊或不列冊的決議，並不恰當，其中南北兩處都挖到台灣城城垣遺構；之前出土的部分很多都列為國定古蹟 ，但地下化挖到的卻不列冊，標準不一。