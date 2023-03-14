自美國購回種子 種大麻被逮 知重罪嚇傻

台中市蔡姓夫妻等3人，在嘉義租賃廠房種大麻，檢警查獲91株大麻活株。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市蔡姓夫妻去年底涉嫌委由徐姓好友前往美國購買大麻 種子夾帶入境，在嘉義縣租賃廠房種植；檢警掌握情資，今年初趁收成前逮人，查扣近百株大麻植株，市價超過2000萬(台幣，下同，約65萬6400美元)全案移送後，檢方聲押蔡、徐獲准，近日偵結起訴。

台中市警第四警分局在去年11月間在網路巡邏時，發現蔡姓夫妻（45歲、47歲）均無務農相關背景，卻夥同徐姓友人（48歲），在網路賣場大舉購買相關疑似種植大麻的器材，警方認為行為可疑，報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現3人在嘉義縣朴子郊區某農舍，種植大麻。

檢警在今年1月中旬，趁3人要收成大麻時，收網抓人，查扣91株大麻盆栽、栽種器具光源燈、培養液等用品，大麻市價初估達2184萬元。

經查，3人是從網路學習種植大麻技術後，從美國購買大麻種子返台，選擇地處偏遠、租金 相對便宜的嘉義農舍作為據點，3人分工合作共同輪流栽種，定期用LINE分享回傳大麻植物養護進度，但即時被檢警掌握，在還沒大量流入市場前，就即時攔阻。

警方告知是二級毒品 ，製造大麻可處最重無期徒刑，3人嚇到滿臉蒼白，直說「不知道罪這麼重」。

全案依違反毒品危害防制罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方以2人有串滅證、反覆實施之虞，向台中地院聲押獲准，另外蔡妻獲2萬元交保，經檢方連月調查後，近日偵結依毒品罪起訴3人。