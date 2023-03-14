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自美國購回種子 種大麻被逮 知重罪嚇傻

記者陳宏睿／台中14日電
台中市蔡姓夫妻等3人，在嘉義租賃廠房種大麻，檢警查獲91株大麻活株。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市蔡姓夫妻等3人，在嘉義租賃廠房種大麻，檢警查獲91株大麻活株。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市蔡姓夫妻去年底涉嫌委由徐姓好友前往美國購買大麻種子夾帶入境，在嘉義縣租賃廠房種植；檢警掌握情資，今年初趁收成前逮人，查扣近百株大麻植株，市價超過2000萬(台幣，下同，約65萬6400美元)全案移送後，檢方聲押蔡、徐獲准，近日偵結起訴。

台中市警第四警分局在去年11月間在網路巡邏時，發現蔡姓夫妻（45歲、47歲）均無務農相關背景，卻夥同徐姓友人（48歲），在網路賣場大舉購買相關疑似種植大麻的器材，警方認為行為可疑，報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現3人在嘉義縣朴子郊區某農舍，種植大麻。

檢警在今年1月中旬，趁3人要收成大麻時，收網抓人，查扣91株大麻盆栽、栽種器具光源燈、培養液等用品，大麻市價初估達2184萬元。

經查，3人是從網路學習種植大麻技術後，從美國購買大麻種子返台，選擇地處偏遠、租金相對便宜的嘉義農舍作為據點，3人分工合作共同輪流栽種，定期用LINE分享回傳大麻植物養護進度，但即時被檢警掌握，在還沒大量流入市場前，就即時攔阻。

警方告知是二級毒品，製造大麻可處最重無期徒刑，3人嚇到滿臉蒼白，直說「不知道罪這麼重」。

全案依違反毒品危害防制罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方以2人有串滅證、反覆實施之虞，向台中地院聲押獲准，另外蔡妻獲2萬元交保，經檢方連月調查後，近日偵結依毒品罪起訴3人。

大麻 毒品 租金

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