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邊玩邊升級閱讀力 劇本殺悄進台灣

記者陳宛茜／台北12日電
「劇本殺」讓一群玩家透過角色扮演，聯手完成劇本中的人生故事或推理解謎。（圖：華品文創提供）
「劇本殺」讓一群玩家透過角色扮演，聯手完成劇本中的人生故事或推理解謎。（圖：華品文創提供）

玩過桌遊、密室逃脫，但你聽過「劇本殺」嗎？這是一種新型態的「沉浸式閱讀」，疫情前悄悄進入台灣，玩家須閱讀上萬字劇本、藉遊戲培養長篇閱讀的能力。近日台灣出現第一套擁有標準書號ISBN的劇本殺「相遇在時間的盡頭」，這種新型態出版，或可給面臨瓶頸的台灣出版市場帶來活水。

「劇本殺」又稱為「實況劇場遊戲」，英文名是LARP，是Live-action Role Playing（實境角色扮演）的縮寫，起源於歐美聚會破冰的遊戲，玩家可以根據卡片上的文字進行遊戲，主要是推理案件，LARP引進到中國大陸時，發展成擁有各式玩法和長篇劇本的「劇本殺」，疫情期間發展出線上版而迅速崛起。

玩家會拿到各自的角色劇本，透過角色扮演聯手完成劇本中的故事或推理解謎。華品文創行銷總監王方群表示，玩一次「劇本殺」，平均約三至七小時不等，其中三分之一到一半的時間是用在閱讀劇本，閱讀量從一萬字到三萬字。

王方群說，看好劇本殺帶動閱讀的力量，大陸去年底準備發展「兒童劇本殺」，透過角色扮演培養兒童閱讀能力。

二○一九年開設的「謀殺衛斯理」，是台灣最早的「劇本殺」店家之一，迄今已在台北、桃園擁有三家店面。「謀殺衛斯理」副總經理葉力嘉表示，全台約有卅家「劇本殺」店家，也觀察到店內許多年輕的工作人員，因為要協助玩家，閱讀能力大增。

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