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綠能再爆黑金 雲林議會爆集體收賄

台灣新聞組／雲林3日電
雲林縣議長沈宗隆被檢方聲押。（記者蔡維斌／翻攝）
雲林縣議長沈宗隆被檢方聲押。（記者蔡維斌／翻攝）

去年台南學甲88槍擊案爆出光電利益，昨日雲林縣議會爆發風電業者涉嫌以2600萬元(約84萬2000美元)行賄議長、議員案，檢警調前天兵分21路同步搜索雲林縣議會、涉案議員住處及服務處，傳喚議長沈宗隆等27人到案，檢方訊問後，以涉犯貪汙等罪嫌重大、有串證之虞等理由，對議長沈宗隆、議員王又民、達德公司主管潘正綱與潘的游姓妻子及其擔任議員助理的姊姊、鍾姓白手套等六人聲押，法院裁定潘收押、潘妻6萬交保、議員助理請回。

另兩名涉案議員許留賓、黃文祥各以30萬元交保，達德集團前董事長王雲怡交保100萬元，其餘涉案者分別以15萬至20萬不等金額交保。

達德發表聲明表示，王前董事長已於去年卸任，針對檢調調查，公司尊重亦將全力配合。雲林縣政府與經濟部昨也都表示，尊重司法調查。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，達德公司於2020年準備在雲林沿海設立風機發電，因地方抗爭、部分議員反對，向縣府申請建照、使照也不如預期順利，為排除困難，透過下包廠商與白手套尋求議長沈宗隆及議員的支持，以工程款夾帶賄款的手法，共交付2600餘萬元賄款，由議長沈宗隆分配給跨黨派的涉案議員。

檢方指出，議長及涉案議員收受賄款後，疑利用對縣府質詢與監督的權力施壓官員，甚至連署提案修改雲林縣建築管理自治條例，協助達德取得變電所、升壓站等建照、使照。

據了解，達德公司雲林辦公室執行長潘正綱的游姓妻子和一名議員的游姓助理是親姊妹，達德公司因取得相關證照不順，便透過此層關係和議會不同黨團議員，甚至與議長拉上關係，進而透過下包廠商、白手套行賄。

沈宗隆太太李安倩昨喊冤表示，達德公司在2020年間確曾透過其他議員來請託，但他先生根本沒答應，卻被無端捲入，希望檢方能夠查明事實。一名被指控涉案的議員也無奈喊冤，指僅是在相關提案上連署，且認為合法申請的建案理應給予執照，不料卻被指為達德護航。

達德能源公司因疑向雲林縣議長沈宗隆及多名議員行賄遭調查，據了解，無論是陸域風場或離岸風場都牽涉其中，達德能源一直是在台風電開發商中最多狀況的業者，從麗威風場「出師未捷身先死」，到允能風場資金破洞喊賣，再到兩度滑樁事故，允能更延宕久未完工，如今又爆涉嫌行賄，不但屋漏，還年年下雨。

達德能源公司規畫要在雲林設置26座陸域風機發電，已完工13座、預計施作13座；其位在四湖鄉、台西鄉的變電所及升壓站等設施設備建照、使照，縣府建設處已於2021、2022年依法核發。

經濟部官員指出，已與法務部合作成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，共同維護產業發展並打擊犯罪。

雲林縣議員黃文祥昨以30萬元交保。（記者陳苡葳／翻攝）
雲林縣議員黃文祥昨以30萬元交保。（記者陳苡葳／翻攝）
雲林縣議員許留賓以30萬元交保。（記者陳苡葳／翻攝）
雲林縣議員許留賓以30萬元交保。（記者陳苡葳／翻攝）
雲林縣議員王又民昨被聲押。（記者蔡維斌／翻攝）
雲林縣議員王又民昨被聲押。（記者蔡維斌／翻攝）

綠能 檢察官 槍擊

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