陳吉仲才鼓勵改買鴨蛋 傳鴨蛋也要漲

因為蛋荒嚴重，不少店家改用鴨蛋，受到供需變動影響，鴨蛋產地價、批發價，即日起每台斤漲三元。圖為鴨蛋。（本報資料照片）

蛋荒持續擴大，根據農委會最新公布的雞蛋 產銷資訊，產蛋雞量和雞蛋日生產量雙雙下降，其中本周產蛋雞約3046萬隻，相較於上周3079萬隻，少了33萬隻，每日產蛋箱數跌破11.2萬箱，再加上前天彰化大城鄉有蛋中雞場因確診禽流感 ，8000多隻雞遭撲殺，缺蛋危機恐雪上加霜。

農委會主委陳吉仲日前才說，鼓勵人民採購鴨蛋，不料昨卻傳出鴨蛋要漲價了。農委會證實，鴨蛋原本產地價每台斤45元，批發價55至60元不等，即日起，鴨蛋的產地價與批發價，同步上漲三元，產地價為每台斤48元，創下歷史新高點。

產蛋雞從今年開始，每周都在減少，也導致蛋價不斷飆漲，連帶影響末端餐飲、小吃、早餐店，一顆雞蛋零售價至少15元以上，甚至愈來愈多餐飲、連鎖店停賣雞蛋、更換菜單。由於缺蛋狀況持續嚴峻，雞蛋產業也將於18日再討論蛋價。

農委會畜牧處副處長江文全則緩頰，雞蛋產銷雙方近期都一直有針對雞蛋市況交換意見，但不一定會觸及價格。

全台鬧蛋荒，國內雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾昨表示，缺蛋是全球性的問題，預估要到天氣回暖才會緩解，但要真的不缺蛋，可能要等到中秋節前後。

鄭武樾表示，缺蛋主要的原因為禽流感，且不只是台灣，國外的狀況更嚴重，如美國有多達49州爆發禽流感，日本也撲殺了數千萬隻雞，事實上，台灣缺蛋量並沒有那麼大，缺口大約在20%。

鄭武樾說，現在缺蛋聽起來很嚴重，主要是因民眾的恐慌心態造成了搶購潮、囤蛋潮，才會愈來愈缺，但在這個過度時期，民眾可降低食用頻率或尋找替代品，不要為了蛋做太多炒作，謾罵也解決不了全球性的問題。

針對近三周蛋價連漲兩次，創下歷史新高，鄭武樾表示，現在是明顯的供需不均，產量減少，蛋農也要生存，因此價格該漲就要漲，否則農民怎麼辦，何況台灣的漲幅已經比外國少。

但鄭武樾也說，目前蛋價已漲15%，台灣飼料在政府壓抑下、各方對漲價反應十分激烈，預期接下來的上漲空間不會太多了。

中華民國 蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，因缺雞蛋太嚴重，不少人改買鴨蛋，導致鴨蛋現在也很缺，市面上想買也很難買得到，由於鴨蛋產量也不多，隨著鴨蛋漲價，加工的皮蛋、鹹鴨蛋也會跟著漲價。