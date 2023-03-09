曾與賴英里傳緋聞 龍巖集團創辦人李世聰65歲逝
「殯葬大亨」龍巖集團創辦人暨總裁李世聰8日病逝，享壽65歲；李世聰2013年曾以250多億元（台幣，約8.5億美元）身家，躋身「富比世」台灣富豪榜第41位，成為全球首位靠殯葬業登上「富比世」的企業家。李世聰一生情史豐富，與長笛公主賴英里傳出緋聞最為人所知。
李世聰早年從事電子零組件外銷的家族事業，1992年接下父親友人的三芝白沙灣安樂園土地，當時才33歲；一次協助名人葬禮中，看到台灣殯葬產業草率處理身後事，加上生命服務產業經營環境落後，讓他決心改革。
創業初期，李世聰為要成為殯葬業第一品牌，他赴日取經、聘請民俗學專家當顧問，甚至找來日本建築大師安藤忠雄設計墓園，新穎的經營手法與商業模式，顛覆台灣殯葬業，也改變傳統對「送行者」（喪葬禮儀師）的觀感；龍巖從原本沒幾人的小公司，發展到上千名員工的產業龍頭，甚至成為台灣首檔上櫃的陰宅股公司。
李世聰在本業外也多角化布局，除跨足金融市場，曾有意購買壹傳媒，並跨足有線電視，他並與長笛公主賴英里，一起經營私人飛機公司。
李世聰婚後桃花不斷，最為外界所知的就是和賴英里的「聰里戀」，2018年，李世聰被狗仔拍到與時任寒舍董事長、蔡辰洋遺孀賴英里同遊日本搭「九州星號」，兩人互動如熱戀情侶，戀情因此曝光，由於男方有家室，當時新聞鬧得沸沸揚揚，這段戀情在低調的同業眼中「十分精采」。
近年李世聰查出罹患腦瘤，不僅打亂事業版圖規劃，更讓他提早啟動接班布局計畫，但因其子李俊毅無意接班，轉而將龍巖交給女兒。2017年，李世聰在一場餐宴中疑似中風，當時有醫師在場撿回一條命，讓他加速啟動二代接班，龍巖董座在2020年12月已由女兒李凱莉（Kelly Lee）接任。
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