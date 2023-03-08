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吃不消…蛋2年貴4成 油米肉也大漲

台灣新聞組／台北8日電
全聯收銀員爆笑的「缺蛋公告」，讓買不到蛋的民眾都氣不起來了。（圖／摘自全聯消費經驗老實說）
全聯收銀員爆笑的「缺蛋公告」，讓買不到蛋的民眾都氣不起來了。（圖／摘自全聯消費經驗老實說）

台灣的主計總處昨天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率2.43%，雖然較1月大降0.61個百分點，但是外食費、房租上漲壓力未歇，近日民眾關注的雞蛋價格更是漲勢驚人，雖然2月年增率只有11%，卻是從2021年11月以來，連續16個月呈現兩位數漲幅，兩年來漲幅近四成，難怪民眾感受深刻。其他如沙拉油年漲17.35%，漲幅也創168個月、14年新高。

此外，民眾不滿現在有錢也買不到蛋，記者昨實際走訪傳統市場，有店家一早不到9時就掛出「蛋售完」牌子。農委會主委陳吉仲昨在立法院答詢則說，「3月底可補足缺口」，但民進黨自家立委莊瑞雄質詢酸說，「4、5月可解決就阿彌陀佛了。」

2月CPI年增率2.43%，仍以食物類漲幅4.29%最高，若與1月漲幅5.27%平均，1、2月平均漲幅更高達4.77%。17項重要民生物資中，雞蛋、沙拉油、米、豬肉等9項單月年增率超過5％；此外，疫後旅遊需求大噴發，國外旅遊團費漲幅高達28.27％，推升娛樂服務費價格。

2月食物類中，以沙拉油、調理油漲17.35%最高，創2009年2月以來最高漲幅。另外，豬肉漲6.5%、麵包也漲5.92%，幾乎是月月漲，也讓民眾大感吃不消。至於民眾近日飽受缺蛋荒之外，雞蛋價格也是驚驚漲。雖然2月年增率11%似乎不大，但主計總處綜合統計處專委曹志弘說，雞蛋2月年漲幅雖然只有11%，但還是兩位數上漲，而且是從2021年11月上漲11.27%後，連續16個月漲幅來到兩位數，如果與2021年房租指數基期相比，目前指數已經是137.59，等於兩年來漲幅接近四成，真的已經漲很多，「用這個數字就很接近民眾感受」。

沙拉油漲幅會不會推升外食類價格？曹志弘表示，廠商是否漲價，還會考慮市場競爭、人事等成本，沙拉油占的成本不大，因此要看個別廠商因應方式。

除了食物漲不停，2月民生用品如牙膏漲幅8.81%，也創14個月最大漲幅，衛生紙年漲5.85%，在在增加民眾生活負擔。

近期雞蛋供應吃緊，全聯祭出限購令。記者黃筱晴／攝影
近期雞蛋供應吃緊，全聯祭出限購令。記者黃筱晴／攝影

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