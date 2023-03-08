hold不住...營養午餐雙北喊調 中南部觀望

各式物價飛漲，缺蛋成了壓垮駱駝最後一根稻草，雙北已有學校和團膳業者表示，下學期營養午餐恐得調漲。（本報資料照片）

近期蛋價及物價均飆漲，台北市營養午餐也hold不住，業者喊吃不消，有三所國小表示要漲價，其他中小學也醞釀調漲，北市教育局 預估下學年營養午餐最高恐80元；新北團膳業者也說，「缺蛋只是壓垮駱駝最後一根稻草」，下學期恐調整價格。中南部縣市則仍在觀望，並指若漲價，變動幅度不大。

北市三興、博愛及福德國 小學校午餐群組近日發出家長意見調查表，提及營養午餐已六年沒漲，近日食材、水電、瓦斯等燃料費漲價，基本工資也多次調整，擬將營養午餐從52元台幣（下同）調漲至60元，另有多所中小學也醞釀漲價。

中華民國 餐盒同業公會理事長陳明信說，目前北市營養午餐國小及國中約55至60元，高中生約65至70元，這波喊漲是因大環境通膨影響為主，對照校外便當店動輒破百元價格，營養午餐若不調漲，恐難維持品質。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，「缺蛋只是壓垮駱駝最後一根稻草」，這學期因受限契約無法漲價，但已與學校溝通，下學期恐須調整。

國小家長聯合會總會長官雲則說，物價與人事成本齊漲，近來各校都在發問卷調查，多數家長都認同加餐費保障孩子用餐品質。

北市教育局統計，111學年有40多所學校調漲午餐費，漲幅二至十元不等，目前北市高中最高餐費70元，預估此次調整上看80元，5月將進行下學年價格調查，若六成家長同意就可調漲。新北市教育局說，調漲須八成以上家長支持。

台中市今年國中小營養午餐漲幅約4.6元，每人約40至50元不等，校方預估，去年不少學校剛調價，今年若有調漲，幅度也應不大。另南投、雲林、嘉義、台南及高雄都表示，營養午餐是否調漲還有待評估。

而這波蛋荒，對學校午餐供應也逐漸出現影響。高雄、屏東、台東校園目前每周雖仍維持一至三次的蛋菜色，但已少有像滷蛋的完整蛋，改以散蛋為主。

屏東阮姓團膳業者說，蛋價漲至史上新高，因應改成添加當季食材的蛋料理，像番茄炒蛋、洋蔥炒蛋、蒸蛋等，可減少三成雞蛋用量。