整治16年 台灣黑龍江變乾淨 鳥、魚現蹤

二仁溪水質改善，生態愈來愈豐富，黑面琵鷺現蹤。(圖：台南社大研究員晁瑞光提供)

台南市三爺溪為二仁溪的主要支流，曾汙染嚴重，經長年整治，汙染比例已由前年33.7%降為15.4%，讓被稱「台灣黑龍江」的二仁溪水質也獲改善，烏魚、鰻魚苗都回來了、黑面琵鷺也現蹤。環團認為，二仁溪上游的牛埔更不容許設置掩埋場；議員建議，應加速沿線汙水下水道普及率，有效持續改善汙染。

三爺溪以民生、事業廢水汙染為主，也因汙水排入二仁溪，讓這條早年漁產、生態豐富的美麗河川變色，市府指出，16年來中央投入63億元(台幣，約2億550萬美元)整治，兩條河川汙染已明顯改善，二仁溪中下游水域的魚類數，已從20多年前的10多種，增加至40多種以上。

環保局表示，目前列管三爺溪沿岸工廠的銅排放，除布放科學儀器自動連續監測，以及投放樹脂包追蹤重金屬汙染，監測異常排放情形，今年將再評估提高氨氮及銅的排放標準；目前三爺溪上游排水截流與虎尾寮水資源回收中心擴建工程，預計今年底完工，屆時水質會更好。

台南社大研究員晁瑞光說，上月到二仁溪南萣橋東側河床調查有毒廢五金遭河水沖刷致裸露情形，發現附近候鳥群聚，讓人驚喜的是有兩隻黑面琵鷺，附近有反嘴鴴、雁鴨等候鳥，另出海口則有人在捕鰻苗，顯示二仁溪生態回來了，但二仁溪尚有有毒廢五金亟待清除，也不容許在牛埔設置掩埋場，重蹈汙染覆轍。

茄萣舢筏協會專案管理人陳科亨表示，乘船在二仁溪進行生態活動時，除了鳥類多，也出現烏魚群被擾動而跳起畫面，10多尾落入船艙中，今年也看到出海口有人在捕烏魚苗。

市議員林美燕、郭鴻儀表示，這樣的成果得來不易，除了站在民意這邊反對設置牛埔掩埋場，期待河川環境的維護與改善能持續。

郭鴻儀認為，應再加強汙染源的稽查與管控，以及加速南關線的汙水道普及率，讓三爺溪、二仁溪未來水質更好。