我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

整治16年 台灣黑龍江變乾淨 鳥、魚現蹤

記者鄭惠仁／台南7日電
二仁溪水質改善，生態愈來愈豐富，黑面琵鷺現蹤。(圖：台南社大研究員晁瑞光提供)
二仁溪水質改善，生態愈來愈豐富，黑面琵鷺現蹤。(圖：台南社大研究員晁瑞光提供)

台南市三爺溪為二仁溪的主要支流，曾汙染嚴重，經長年整治，汙染比例已由前年33.7%降為15.4%，讓被稱「台灣黑龍江」的二仁溪水質也獲改善，烏魚、鰻魚苗都回來了、黑面琵鷺也現蹤。環團認為，二仁溪上游的牛埔更不容許設置掩埋場；議員建議，應加速沿線汙水下水道普及率，有效持續改善汙染。

三爺溪以民生、事業廢水汙染為主，也因汙水排入二仁溪，讓這條早年漁產、生態豐富的美麗河川變色，市府指出，16年來中央投入63億元(台幣，約2億550萬美元)整治，兩條河川汙染已明顯改善，二仁溪中下游水域的魚類數，已從20多年前的10多種，增加至40多種以上。

環保局表示，目前列管三爺溪沿岸工廠的銅排放，除布放科學儀器自動連續監測，以及投放樹脂包追蹤重金屬汙染，監測異常排放情形，今年將再評估提高氨氮及銅的排放標準；目前三爺溪上游排水截流與虎尾寮水資源回收中心擴建工程，預計今年底完工，屆時水質會更好。

台南社大研究員晁瑞光說，上月到二仁溪南萣橋東側河床調查有毒廢五金遭河水沖刷致裸露情形，發現附近候鳥群聚，讓人驚喜的是有兩隻黑面琵鷺，附近有反嘴鴴、雁鴨等候鳥，另出海口則有人在捕鰻苗，顯示二仁溪生態回來了，但二仁溪尚有有毒廢五金亟待清除，也不容許在牛埔設置掩埋場，重蹈汙染覆轍。

茄萣舢筏協會專案管理人陳科亨表示，乘船在二仁溪進行生態活動時，除了鳥類多，也出現烏魚群被擾動而跳起畫面，10多尾落入船艙中，今年也看到出海口有人在捕烏魚苗。

市議員林美燕、郭鴻儀表示，這樣的成果得來不易，除了站在民意這邊反對設置牛埔掩埋場，期待河川環境的維護與改善能持續。

郭鴻儀認為，應再加強汙染源的稽查與管控，以及加速南關線的汙水道普及率，讓三爺溪、二仁溪未來水質更好。

上一則

修全動法 國防部長邱國正：總統告知須妥為處理

下一則

基捷自負53億元 謝國樑：門都沒有

延伸閱讀

原生塑膠太便宜 氾濫主因

原生塑膠太便宜 氾濫主因
1顆果凍22元 黑龍江女子KTV歡唱收天價帳單傻眼

1顆果凍22元 黑龍江女子KTV歡唱收天價帳單傻眼
翻車燃燒恐洩毒 俄州長痛批：出事火車為何未列危險名單？

翻車燃燒恐洩毒 俄州長痛批：出事火車為何未列危險名單？
中國貪官避查 消費卡埋地下、金條放雞鴨肚藏冰櫃

中國貪官避查 消費卡埋地下、金條放雞鴨肚藏冰櫃

熱門新聞

高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21
民眾黨發言人徐千晴爆出新戀情。（本報資料照片）

民眾黨「最美發言人」爆秘戀吳敦義子 高虹安：郎才女貌

2023-03-02 02:25

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走