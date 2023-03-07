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南大七股校區荒廢 浪費7億公帑 學者轟「空氣大學」

台灣新聞組／台南7日電
台南大學七股校區，僅有兩棟水泥建築，孤獨佇立海邊。(記者謝進盛／攝影)
台南大學七股校區，僅有兩棟水泥建築，孤獨佇立海邊。(記者謝進盛／攝影)

國立台南大學2005年經中央核定遷校至台南七股校區，鄰近黑面琵鷺保護區，遷校計畫飽受爭議，校方5年多前決定中止遷校。台大學者最近到當地觀察生態，發現校舍廢棄魚塭、荒廢水泥建物依然還在，質疑前總統陳水扁時代推動「一縣一大學」的錯誤政策無人負責、浪費7億公帑，如今成為天大笑話。

台南大學七股校區目前僅完成道路、路燈、停車位等公共設施，還有一棟垃圾處理場及一棟汙水處理場，從來沒有師生進駐過，校區以簡易圍籬阻絕，即便校方每年花費約200萬元（台幣，下同，約6.5萬美元）維護，校內雜草蔓延；七股區十分里正王府旁豎立約5公尺高的巨大「國立臺南大學石碑」，更顯諷刺。七股校區原規畫面積120公頃校地，最後僅核定台61縣以西的38公頃建校之用。

台南大學2017年校務會議中，出席代表全數贊成，通過不遷往七股，但5年多過去，目前該地仍為南大七股校區，廢止遷校2018年經教育部同意，後續補助300萬元辦理未來土地利用可行性規畫案。

學校主祕李建億說，市府希望能找到接手單位，再正式移交。據了解，市府規畫為智慧養殖園區，學校3月或4月正式提出廢止遷往七股計畫報教育部，才算完成流程。

台南市副市長趙卿惠表示，台南大學不願遷往七股，地方期待開發，市府積極爭取其他用途。經可行性評估，將依照促參法，以BOT引進民間資金開發為水產養殖研發推廣基地及觀光工廠等。農業局長李建裕說，有廠商表達進駐意願，正在初審中，將舉辦公聽會聽取地方意見。

「26年，成為一大笑話！」台大生物產業傳播暨發展學系兼任助理教授林如森指出，最近到曾文溪黑面琵鷺棲息地附近，見台南大學七股分校圍籬，仍寫著環境與生態學院、理工學院、人文與社會學院、教育學院，還有1棟不適合人居的水泥大樓，就是當年把122公頃魚塭地及生態保育地畫為台南大學的「空氣大學」。破壞棲地，且光濕地填土就要花費近百億，如今仍荒涼一片。

台南大學在前身台南師範學院時就有擴校計畫，1997年與當時台南縣政府簽署爭取七股校區合作意向書，一直到2007年120公頃校地正式撥給學校、並於同年動工，但是至今沒有完成任何教學設施。

教育部 觀光 陳水扁

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