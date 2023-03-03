民代收錢關說 大法庭裁定就算貪汙

前立委林益世（中）收受爐渣業者6300萬元案衍生法律爭議，最高法院刑事大法庭2日統一見解，與職務密切關連且具公務活動性質即符合貪汙「職務上行為」。(本報資料照片)

前立委林益世13年前收受爐渣業者6300萬元(台幣，約205萬4000美元)，施壓公營事業人員，衍生民意代表「收錢喬事」是否構成貪汙的法律爭議。最高法院刑事大法庭昨裁定，民代運用職務或身分地位的影響力在議場外關說、請託或施壓，若具公務活動性質並與職務密切關連，即屬「職務上行為」，構成貪汙治罪條例公務員職務受賄罪，應以貪汙罪論處。

大法庭最新的見解，將影響民代，包括立委與縣市議員，未來在處理選民請託案件時，若是收錢辦事、且利用民代身分對公務機關施壓，恐將觸法。

民代違反公職人員利益衝突迴避法禁止假借職權圖利的規定，大法庭也認為構成貪汙治罪條例圖利罪所稱的「違背法律」。

大法庭指出，民代「議場內」關說、施壓，是貪汙收賄罪「職務上行為」；若「議場外」關說、施壓，得具備「利用身分地位發揮影響力且與職務密切關連」、「形式上有公務活動性質」兩項要件；大法庭並統一民意代表在議場外關說的法律見解，包括要求相關人到辦公室說明、開協調會邀行政機關說明等，即符合貪汙治罪條例公務員職務受賄罪的「職務上行為」。

大法庭舉例，如開會前的拜會、出具便條或函件轉交承辦人、召開協調會邀請行政機關說明、勸誘或請託其他同樣有權限的民代連署、代為提案或質詢、出具建議補助單、議場中休息協商、打電話施壓或關說等。大法庭認為，這些行為與職務有密切關連，無論是否在上班時間或在公務場所，均屬貪汙「職務上行為」，只要認定以此收受有對價關係賄賂，就觸犯貪汙職務收賄罪。

若民代行為與職務沒有密切關連也不具公務活動性質，是否構成圖利罪？大法庭認為，利益衝突迴避法禁止假借職權圖利的規定並非「期待性道德規範」，而是有明文行政罰的「義務性道德規範」，意指一定要遵守的規定，否則會受處罰。

裁定指出，民代是利益衝突迴避法所稱公職人員，屬具高度權力、影響力的公務員，因此民代違反利衝法也構成貪汙治罪條例圖利罪的「違背法律」。

大法庭補充，最高法院歷年對「事務官」職務行為，從「具體職務權限」演變至「一般職務權限」，對政務官、民代職務行為沒有不同見解，自前總統陳水扁 貪汙案採與職務有密切關連性的「實質影響力說」，大法庭此次是附加「形式上有公務活動性質」條件的實質影響力說，見解並無「初十五不一樣」。