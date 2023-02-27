父母丟下3兄弟 警交代店家無限供餐

警察帶著高中生去鴨肉麵線店，交待可以去取餐，店老闆娘也願意協助。(取材自「源當歸鴨肉麵線」臉書)

台中市一名高二學生，因家裡發生變故，爸媽一時都離家，以致他和兩個尚讀國中、國小的三兄弟無人照應，連吃飯都有問題。高中生的同學將此事告訴擔任警察 的爸爸，警察爸爸因而帶著這名高中生到熟識的鴨肉麵線店認識老闆，並交代有需要就去拿餐，他會跟店家結帳，傳為地方美談。

這位警察爸爸帶著高中生到麵線店時，因被人拍下照片PO網，事情被傳開。這名警察就是霧峰警分局霧峰派出所巡佐施秉鑫。他說，因為兒子問說「有什麼辦法可以協助」的一句話，他以該位學生租住的就在以前服務的內新派出所附近，因而想到派出所對面的鴨肉麵線店距離近，因而帶著兒子同學前往。

他說，因為兒子同學還有兩個弟弟，他因此交代兒子同學，往後可以帶著他的名片，直接拿鍋去裝，會比較方便，他會去結帳。店老闆娘知道情況，還說見過一兩次就會記得了，只要他願意的話，可以請他吃飯沒關係。

施秉鑫說，事實上出手幫忙的不僅他，這名高中生的爸媽離家後，因繳不出學費，學校得知後也協助另找租住地點，並代繳押金，社會局也給予急難救助。所幸他們的爸媽稍後已經返家，目前已暫時能因應眼前的狀況。