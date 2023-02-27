我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

給付條件嚴 愈來愈多新藥臨床試驗放棄台灣

記者邱宜君、李樹人／台北27日電
新藥納入健保進度遲緩，致使國外大型臨床試驗捨棄台灣，除影響醫界臨床研究，也讓眾多癌友沒了新藥試驗的最後救命機會。(本報資料照片)
新藥納入健保進度遲緩，致使國外大型臨床試驗捨棄台灣，除影響醫界臨床研究，也讓眾多癌友沒了新藥試驗的最後救命機會。(本報資料照片)

台灣健保給付新藥速度遲緩，對醫界及病人造成重大衝擊，台大癌症中心醫院院長楊志新表示，新藥上市太晚、給付條件過嚴，用藥標準落後先進國家太多，愈來愈多新藥臨床試驗放棄在台實做，這使得臨床醫師減少用藥研究機會，難以持續發表學術論文，而經濟狀況不好的癌友已經買不起新藥，現在連參與臨床試驗的最後救命機會都沒了。

楊志新以第三代肺癌標靶藥為例，台灣於2012年跟各國一起做臨床試驗，收案量占比20%，居各國之冠，貢獻不小。日本在2016年上市，當年納入給付，美國2017年上市，納入許多大型保險給付，2018年美、日均將此藥提到第一線使用。

反觀台灣，2016年上市，但2020年4月才健保給付，整整晚日本4年，且只開放第二線使用，病人必須先自費數千元台幣確認有EGFR基因突變，若有腦轉移，就不能用藥。

楊志新表示，當時很多晚期肺癌病人滿心期待，但聽完給付規定，心情盪到谷底。去年健保基於財務考量又修改規定，只給付腦轉移癌友，但這些人因原先規定而被排除在外，而改接受其他藥物治療，這又不符合新規定，無法用藥。

台灣年輕病友協會理事劉桓睿批評，健保署暗地打壓新藥，以致新藥納入健保速度有如牛步，好不容易通過給付，仍嚴格限制適應症，將新藥列於治療後線，藉此控管用藥人數，嚴重損及病友用藥權益。以胃癌、食道癌為例，國外早在56年前即使用抗癌新藥，並列為標準治療，但台灣迄今仍未能納入給付，導致台灣癌友死亡率為日韓的兩至三倍。

林口長庚免疫腫瘤學卓越中心主任張文震表示，健保給付新藥速度太慢，與總額有關，為了節省支出，健保署須與藥廠議價，以致延誤納入健保的時間，這讓台灣癌友繼續使用舊藥，以致存活率落後於日、韓等國，健保署應認真面對此議題，以創新方式解決，提升台灣醫療水準。

楊志新認為，台灣過於保護學名藥，以致定價與原廠藥差距不大，形成「原廠藥也不降價、學名藥無法發展、健保給付難」等惡性循環。建議提升本土製藥技術，且以量制價，學名藥愈是便宜，就能帶動降價，健保就能將省下的費用，挪來購買新藥，或放寬用藥資格。

健保 日本 癌症

上一則

辜寬敏去年還能高聲唱校歌 近日住院已認不得人

下一則

父母丟下3兄弟 警交代店家無限供餐

延伸閱讀

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知
缺藥加劇 慢箋常見藥也缺貨 民怨不斷

缺藥加劇 慢箋常見藥也缺貨 民怨不斷
哥譚醫院供皇后區初級保健護理

哥譚醫院供皇后區初級保健護理
健保藥價擬大砍 本土藥廠首當其衝 缺藥危機擴大

健保藥價擬大砍 本土藥廠首當其衝 缺藥危機擴大

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知