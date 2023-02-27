給付條件嚴 愈來愈多新藥臨床試驗放棄台灣

新藥納入健保進度遲緩，致使國外大型臨床試驗捨棄台灣，除影響醫界臨床研究，也讓眾多癌友沒了新藥試驗的最後救命機會。(本報資料照片)

台灣健保 給付新藥速度遲緩，對醫界及病人造成重大衝擊，台大癌症 中心醫院院長楊志新表示，新藥上市太晚、給付條件過嚴，用藥標準落後先進國家太多，愈來愈多新藥臨床試驗放棄在台實做，這使得臨床醫師減少用藥研究機會，難以持續發表學術論文，而經濟狀況不好的癌友已經買不起新藥，現在連參與臨床試驗的最後救命機會都沒了。

楊志新以第三代肺癌標靶藥為例，台灣於2012年跟各國一起做臨床試驗，收案量占比20%，居各國之冠，貢獻不小。日本 在2016年上市，當年納入給付，美國2017年上市，納入許多大型保險給付，2018年美、日均將此藥提到第一線使用。

反觀台灣，2016年上市，但2020年4月才健保給付，整整晚日本4年，且只開放第二線使用，病人必須先自費數千元台幣確認有EGFR基因突變，若有腦轉移，就不能用藥。

楊志新表示，當時很多晚期肺癌病人滿心期待，但聽完給付規定，心情盪到谷底。去年健保基於財務考量又修改規定，只給付腦轉移癌友，但這些人因原先規定而被排除在外，而改接受其他藥物治療，這又不符合新規定，無法用藥。

台灣年輕病友協會理事劉桓睿批評，健保署暗地打壓新藥，以致新藥納入健保速度有如牛步，好不容易通過給付，仍嚴格限制適應症，將新藥列於治療後線，藉此控管用藥人數，嚴重損及病友用藥權益。以胃癌、食道癌為例，國外早在56年前即使用抗癌新藥，並列為標準治療，但台灣迄今仍未能納入給付，導致台灣癌友死亡率為日韓的兩至三倍。

林口長庚免疫腫瘤學卓越中心主任張文震表示，健保給付新藥速度太慢，與總額有關，為了節省支出，健保署須與藥廠議價，以致延誤納入健保的時間，這讓台灣癌友繼續使用舊藥，以致存活率落後於日、韓等國，健保署應認真面對此議題，以創新方式解決，提升台灣醫療水準。

楊志新認為，台灣過於保護學名藥，以致定價與原廠藥差距不大，形成「原廠藥也不降價、學名藥無法發展、健保給付難」等惡性循環。建議提升本土製藥技術，且以量制價，學名藥愈是便宜，就能帶動降價，健保就能將省下的費用，挪來購買新藥，或放寬用藥資格。