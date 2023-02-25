恩恩案告過失致死 侯友宜等4人不起訴

新北市2歲男童恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑市府救護車延遲81分鐘送醫，導致恩恩病情無法挽回，提告新北市長侯友宜 、衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清、新北市府消防局救災救護指揮中心主任李宇松四人涉過失致死、廢弛職務釀成災害等罪；新北地檢署調查後，被控告者未參與消防局擬定確診者送醫流程，縱有不周延之處，也是行政或政治責任問題，昨處分不起訴。新北市政府發言人張愛晶表示尊重司法。

恩恩爸另控告李宇松、黃德清、陳潤秋廢弛職務釀成災害罪；檢方認為，所謂「災害」是指災變發生，使多數公眾生命、財產、身體遭受損害，如僅使少數人遭受損害，不能稱災害。本案告發罪名與構成要件不符，同樣處分不起訴。

民進黨 新北市議員陳乃瑜表示，律師已在跟恩恩爸討論下一步中，她也有跟恩恩爸表達遺憾，侯友宜至今都無法說明這81分鐘是為什麼，這也是很多人為恩恩爸感到不捨、憤怒的原因。

另外，當時新北市一名張姓消防員，透過職務之便取得恩恩案相關通話錄音檔，以辦公室電腦傳給現任新北市議員卓冠廷，涉及洩密罪，因張自首認罪，獲檢方緩起訴處分；卓冠廷則因雙方對話紀錄已刪除、無法復原，檢方無法確認卓是否教唆張洩密，處分不起訴。

恩恩爸提告指出，去年4月14日，恩恩罹患新冠肺炎，出現意識不清等症狀，家屬遵循政府防疫 政策規定，多次撥打119，當時消防署指引無需先行透過衛生單位確定有專責病房收治，消防救護人員應立即出勤。

但侯友宜、陳潤秋、黃德清等3人未能建立消防局與衛生局之間24小時聯繫管道，疏於未依照消防署指引，沒立即通知救護人員出勤，延遲派遣救護車，使恩恩遲延送醫死亡。

檢方調查，恩恩案實際處理的人並無侯友宜、黃德清與陳潤秋，三人未參與消防局擬定確診者送醫流程，即使恩恩提早送醫，也未必能避免因病死亡；另外，縱使消防局頒布送醫流程有不當，也未因此使公眾受損，針對被控過失致死、廢弛職務釀災罪均處分不起訴。