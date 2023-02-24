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台救蛋荒 進口澳洲500萬顆 郭台銘改口肯定

台灣新聞組／台北24日電
圖為台北市大安區1家超市午後冷藏架上雞蛋已售罄。（中央社）
圖為台北市大安區1家超市午後冷藏架上雞蛋已售罄。（中央社）

台灣缺蛋危機引發民怨，農委會主委陳吉仲昨表示，會以短中長期三階段解決缺蛋問題。短期先由澳洲專案進口500萬顆蛋，另會向加工業者調度雞蛋給民生需求；中期會獎勵種雞、蛋中雞、蛋機場增養；另長期將補助飼養三萬隻以下的小型傳統雞舍改建，預計補助一半費用，細節近日對外公布。

本報系聯合報報導，台中養雞協會理事長陳佑澈說，改雞舍申請執照、做水保計畫等最快要半年，且蓋好從小雞開始養還要18周才能產蛋，解決缺蛋問題緩不濟急，但有做比沒做好。

陳佑澈說，日本基本上有多少人口就養多少雞，台灣2300萬人口，蛋雞超過3000萬隻，會有缺蛋問題就在養不好；養雞場的容養量應跟都市計畫一樣計算進去，地區容養量超出預期，容易產蛋率低落、疫病叢生，就算「給了法拉利，也不會變成舒馬克」。

行政院會昨通過疫後特別預算，農委會預計未來3年投入270億元，進行農水路修整、水產養殖設備提升、建置農業氣象站網絡，以及因應禽流感強化蛋雞產業措施。

國民黨立委王鴻薇昨天表示，據農委會資料，去年農曆年就爆發缺蛋危機，政府從日本專案進口雞蛋，一直到去年11月仍進口約900萬顆蛋，但日本在禽流感後就不再進口，農委會竟沒任何備用進口計畫或配套，缺蛋不是天災也不是全球性，就是政府決策錯誤的人禍。

台北中國時報報導，全台鬧蛋荒，行政院長陳建仁估缺蛋3月初就會有所緩解。不過，肉品大廠卜蜂表示，每日缺蛋情況逐步擴大，從100萬顆增到150萬顆，且原本預期缺蛋情形會在4、5月趨緩，現在恐怕還要延到6、7月。

某食品大廠表示，台灣受禽流感波及的雞隻應該不只百萬隻，而且若缺的是蛋雞，生育周期，大概需要3到6個月；若是種雞的話，生育周期更要拉長到8、9個月，而這次蛋荒，不論是種雞、蛋雞都相當缺。

蛋價也是釀成缺蛋的原因之一。農委會與蛋商、公協會達成共識，雞蛋價格每台斤上調2元（台幣，下同，約0.07美元），產地價從40.5元升到42.5元、批發價格從50元漲到52元，遠低於蛋農、蛋商的預期，利潤太薄影響到蛋農產蛋的意願。

業者表示，全球禽流感嚴重，以美國來說，50州有40多州都淪陷，之前幾乎無法進口，現在也僅能少量進口幾州的雞蛋，所以進口雞、蛋根本無法應付國內需求。

此外，鴻海集團創辦人郭台銘日前在臉書發文「剩蛋快樂嗎」，批評民進黨政府不在意缺蛋危機。聯合報報導，民進黨立委林楚茵質疑，永齡農場生產的雞蛋12顆要價228元，比普通的雞蛋貴了近百元，根本就是雞蛋界的iPhone，請郭台銘要刮別人的鬍子之前，先把自己的鬍子刮乾淨。

民進黨林楚茵在臉書揭露，「吉品養生X永齡農場」的雞蛋在超市賣價是12顆228元，...
民進黨林楚茵在臉書揭露，「吉品養生X永齡農場」的雞蛋在超市賣價是12顆228元，比一般的普通雞蛋貴將了快100元。(圖：林楚茵國會辦公室提供)

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