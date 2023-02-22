在台灣設籍人住國外 需續繳健保費 2025年上路

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

台灣人出國常面臨健保 停復保問題，日前有女子20年前停保健保後，多次短暫回台探親，但被健保署追討保費 ，她不服聲請釋憲。憲法法庭判決違憲。衛福部健保署長石崇良表示，未來擬廢除停復保制度，凡具中華民國國籍且設籍者，無論在台灣或是國外，都要持續繳健保費，如果人在國外，將可透過遠距醫療領取慢箋用藥，使用健保醫療服務，平均每年影響16萬人。

據台灣中國時報報導，人若旅外超過2年而遭除籍，回國後需再等待6個月才能加保，以示公平，相關修法預計明年送立法院審查，可望在2025年上路。

現行健保停復保規定，若出國逾半年，得持續加保或辦理停、復保；若出國超過2年，遭除籍就會被退保，而除籍2年內返國者，可在恢復戶籍日起重新加保，但若除籍2年後才返台設籍，就得有半年的等待期。

據統計，2021年有5萬人停保、10萬人復保，2022年則有10萬人停保、11萬人復保。至於退保後重新加保者，在疫情 前每年約有2.5萬人，2020年～2021年因回國者變少，每年約1.7萬人。預估在邊境解封後，2022年重新加保者增至15.9萬人。

石崇良表示，過去推動停復保機制，是基於民眾出國用不到健保資源的考量，不過在實務中觀察到，停復保的民眾約有6、7成仍會使用醫療服務，顯示不少人是因醫療需求才回國，健保署因而擬廢除停復保制度，回歸母法，在台設籍的國人及持居留證者都要強制納保，但會修法配套，遭除戶籍者，回台需再等待6月個月才能加保。

根據修法方向，未來所有在台設籍的人無論在台灣或國外，都得持續繳納保費，人在海外期間若有緊急醫療需求，除依現行可自墊醫療費用，回台申報退費外，石崇良透露，將討論開放旅外台人透過視訊診療取得慢性病處方，並由健保給付，家人再將藥品寄送至海外。

健保署預計明年上半年將修法草案送入立院，若一切順利，最快可在2025年上路。

另疫情期間，健保署有一特例，自2018年元旦起，戶籍遷出而退保者，返台加保免等待6個月，而2020年元旦仍在保者，因疫情關係無法回國辦理重新加保，可自退保當日起接續納保，這項措施原訂實施至今年6月底，將延長至今年底。

另據本報系聯合報導，衛福部社會保險司司長商東福指出，統計顯示，停保、復保民眾繳費與醫療利用之間達成平衡，健保並未因此賠錢，以2019年為例，16萬人辦理停保，其中9萬人停保後又復保，但3萬人並未就醫，6萬人返台後就醫，但所繳保費與其醫療費用是差不多的。

「這不是錢的問題，是很多人覺得不公平的問題。」商東福說，正研擬修正施行細則，廢止停復保制度，除了國家派駐在外、遠洋漁船工作者可以停保，其餘絕大部分民眾不可辦理停保，回歸健保強制納保原則，提升公平性。