「純粹好玩」 2士兵涉上網賣槍械 重懲送辦

國軍新竹空軍基地兩名士兵在網路聊天室炫耀有槍械，前天與網友相約國道清水休息站交易，沒想到遭埋伏員警當場逮捕，查獲改造手槍、子彈、空包彈、手槍零件，兩人辯稱買槍「純粹好玩」，但對槍枝來源交代不清，詢後依槍砲罪移送台中地檢署偵辦。

空軍司令部表示，賴男與劉男二人於休假期間上網購槍彈，又上網販售賺取價差，經清查所屬單位彈械，確定無缺件短少，軍方將依刑懲併行原則，核予重懲。

警方獲報，有暱稱「U」的網友在網路聊天室內留言，聲稱持有槍械，有網友私訊「U」要求傳送照片查看，甚至透過視訊檢視，結果證實對方果然持有槍枝，警方調查鎖定賴姓男子涉案，研判他想兜售槍枝賺取價差牟利，暗中展開跟監蒐證。

據查，劉男（25歲）及賴男（20歲）為國軍新竹空軍基地士兵，也是同聯隊的上兵跟一兵，前天下午兩人駕車進入國道清水休息站，準備要跟買家交易，正當要下車時，遭埋伏員警一擁而上壓制，起出改造手槍1把、子彈18枚、空包彈50枚、手槍零件一批。

改造手槍是仿比利 時製FXV-9手槍，原15發彈匣改安裝20發長形彈匣，擴增火力，對槍枝來源兩人辯稱是向不知名人士網購，否認販賣槍枝；警方認為，若只是好玩，為何多出一批手槍零件？不排除另有共犯。