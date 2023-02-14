台版ChatGPT 拚年底亮相

美OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，點燃全球ＡＩ競賽。（路透）

美國OpenAI推出聊天機器人ChatGPT ，上架1個多月吸引1億名用戶，中國大陸百度 也宣布將跟進推出簡體中文版的類似工具。ChatGPT點燃全球ＡＩ科技競賽，國科會昨說，預計年底推出台灣版ChatGPT，避免大陸版恐出現論述偏見；至於推出形式仍在討論中。學界說，台灣有無辦法取得足夠資料授權及運算資源，將成發展關鍵。

ChatGPT是經訓練的語言模型，使用者輸入需求，系統將快速生成完整論述。國科會昨舉行新春記者會，各界關切台灣ＡＩ競爭力，國科會主委吳政忠以ChatGPT為例，指「你教它什麼、它學什麼」，很可能產生偏見，「台灣必須要有自己的版本」，且目前美版運用在中文仍卡卡的。

科技辦公室副執秘沈弘俊說，陸版ChatGPT可能在1、2個月後推出，但大陸製作的語言模型勢必會迎合大陸的論述。據了解，美版ChatGPT推出後，吳政忠就下令蒐集相關輿情開發台版ChatGPT，且已召開幾次共識會議。

官員透露，台灣除既有演算法成就，學界也有許多人彙整中文資料，國網中心也有運算資源，這些基礎將成台版ChatGPT發展優勢。

但大同大學工學院副院長謝禎冏說，美國ChatGPT是藉OpenAI龐大資源訓練而成，台灣有無辦法取得足夠的資料授權？他形容，美版ChatGPT如同富家千金，台灣在資料蒐集面僅是普通家庭，但台灣若能做出市場區隔，仍有望脫穎而出。

台大電機工程學系副教授李宏毅說，OpenAI也不是一蹴可幾，第1代2018年釋出，累積很久才有去年底的成就。他說，技術台灣都有，但機器需透過運算資源學習、記憶，美版ChatGPT使用了1萬張ＣＰＵ，台灣國網中心僅2000張左右。

吳政忠坦言，台灣科技預算 確實難與谷歌、微軟、美國相比，但台灣是用腦袋決勝負。目前ChatGPT主流使用語言是英文，大陸百度使用簡體中文，台灣若能善用繁體中文及民主政體優勢，可成行銷國際切入點。國科會先前已補助4所大學成立ＡＩ創新研究中心（Taiwan AICoE），AICoE之後也會以國家高度，與國際對應交流。