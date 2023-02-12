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蔣萬安 提前會228受難家屬

記者楊正海、鍾維軒／台北12日電
北市文化局長蔡詩萍在臉書發文，分享台北市長蔣萬安（左二）與二二八受難家屬會面照片，並稱他們為蔣萬安上了一堂課。（取材自蔡詩萍臉書）
北市文化局長蔡詩萍在臉書發文，分享台北市長蔣萬安（左二）與二二八受難家屬會面照片，並稱他們為蔣萬安上了一堂課。（取材自蔡詩萍臉書）

台北市長蔣萬安月底將首次以市長身分，出席北市文化局所辦的二二八紀念活動，文化局長蔡詩萍表示，蔣萬安10日下午提前與四名受難家屬會面，給「市長上了一堂二二八的課」，這是他不能閃躲的命運與責任。身為蔣家第四代的蔣萬安說，這一直是他非常關切的議題，會請文化局再安排。

蔡詩萍在臉書發文指出，受難者家屬蔣節雲、蔣理容、徐光、黃秀婉10日齊聚一室，與蔣萬安見面。蔣也伸出友誼雙手，她們回報溫柔的諒解，坐下來，時光倒轉。

徐光說，父親被帶走槍斃，媽媽領著四個小孩不知所措，曾經想誘騙小孩一塊投河自盡，卻在幼兒從河邊捕捉一隻小螃蟹時，雀躍發出要把牠養大的歡呼聲裡，驚覺到自己應該扛起責任，讓孩子長大，於是，什麼工作都不挑剔，甚至要不時賣血，來拉拔四個子女。

蔡詩萍說，多數時候，蔣萬安都是靜靜聽，也會由衷流露沉浸其中的傷感。「我感覺得出，年輕市長的內心深處，肯定百感交集。誰叫他，姓蔣呢？但誰又要叫他當選了台北市長呢？這都是不能閃躲的命運與責任。」

「這是和國民黨對話最平和的一次」，黃秀婉受訪時說，蔣萬安態度誠懇，也主動說若有資料，可提供給文化局和二二八紀念館，蔣萬安身為蔣家第四代，沒有經歷過白色恐怖，不瞭解家屬的痛苦，但大家都講給他聽，也希望他能知道真相。

黃秀婉說，媽媽小時候親眼目睹外公王添燈被抓走，有人說他被活活燒死，但真相是如此嗎？很生氣國民黨不願意說他到底是被燒死、丟進大海還是槍斃？

黃秀婉說，很多第二代、第三代的家屬，事發時才八歲、十歲，又是親眼目睹自己父母被抓走，不是死就是傷，心裡對國民黨當然會憤恨不平，才想要討公道。

對於蔣萬安與二二八受難者家屬會面，綠營仍然批評，蔣萬安應誠摯回答國人，白色恐怖加害者是誰？沒提出真正的政策措施，恐淪為「蔣家的政治戲」。

長年關注二二八議題的台灣教授協會長陳俐甫表示，蔣萬安至今避談蔣家在二二八事件中的角色，貿然出席二二八紀念活動，恐怕只會被抗議伺候。

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