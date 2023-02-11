第一線抗生素缺貨 藥局以藥易藥自救

基層藥局缺藥 給藥靠人脈 製表／陳雨鑫【作者：張幼芳，日期：2023-02-11，數位典藏序號：20230210232843101】

基層藥局 缺藥，近期又爆第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」缺貨，先前短缺的制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」也持續短缺中。基層藥局藥師從去年就忙於調度藥物，必須「以藥易藥」自救，亟盼政府伸出援手。衛福部食藥署藥品組科長楊博文表示，安蒙西林僅在基層藥局短缺，已呼籲藥廠增加配貨，約一到兩周內改善。

「這波缺藥是國安問題」

開業藥師沈采穎表示，安蒙西林自去年10月左右開始難叫貨，據悉與原物料短缺有關，連合成藥品的賦形劑也缺。此外先前一度撼動總統府的「乙醯氨酚」至今還是很難叫貨，長期短缺的還有制酸劑「氧化鎂」、廣效型抗生素「安滅菌」、消炎止痛藥「布洛芬」、制酸劑「息通佳音」等。

「這波缺藥是國安問題。」藥師公會副發言人王明媛表示，台灣前一波嚴重缺藥是在去年5、6月疫情 期間，人力缺工導致生產量低迷，大陸解禁後至今仍受到影響。

王明媛表示，台灣沒有生產原料藥的能力，製藥產業一環扣著一環，國家應該要有更前瞻的布局，避免每次缺藥都只能喊「受到國際影響」。這一次安蒙西林缺藥，不排除後續會有更多抗生素跟著短缺。

呼吸道疾病增 醫院用量大

楊博文表示，依食藥署監測，安蒙西林僅在基層藥局短缺，短缺原因包括藥廠配送以醫院優先、十天春節連假、呼吸道疾病增加。儘管藥廠年後恢復生產，但藥品鋪貨原本多以醫院優先，社區藥局為供應體系的最末段，而最近呼吸道疾病增加，也使醫院用量提升。

楊博文說，去年12月已預估今年呼吸道疾病會因疫情解封而增加，要求提高產量，另也通知藥廠要增加鋪貨至基層藥局的數量，預計下周後，安蒙西林缺藥情形便能改善。

不過，沈采穎表示，連假並非缺貨的主要原因，早在春節前就叫不到貨，醫療院所因用藥量較大，藥廠長期採取優先鋪貨，但鋪貨比率嚴重不均，食藥署應要求藥廠採取醫院、診所、社區藥局以四三三的比例鋪貨，保障社區藥局可取得藥物，否則醫院釋出處方箋，民眾卻拿不到藥物，對基層藥局和民眾影響很大。

基層藥局備藥靠人脈

沈采穎感嘆，現在基層藥局備藥，除了向藥廠叫貨，還要連結周邊人脈，如其他藥局、基層診所，利用「以藥易藥」，補足叫不到貨的問題，例如近期氧化鎂等藥品很珍貴，手中若有這些藥品，較易換到自家缺貨的藥品。

王明媛指出，大陸掌握全球八到九成的原料藥供應，台灣製藥廠原料取得難度增加，產量減少，加上藥品鋪貨以大醫院優先，疫情前就有類似事件，大醫院擔心藥品叫不到貨，直接囤藥，連帶影響基層藥局。王明媛呼籲，之前面臨缺藥潮，衛福部特別要求醫院不得囤藥，近期衛福部應重申規定，否則基層藥局缺藥問題會更嚴重。

「安蒙西林（Amoxicillin）」是第一線的廣效型抗生素，可改善葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌等細菌引起的感染症，常針對呼吸道、生殖泌尿道、皮膚及蜂窩組織炎等感染投藥，是耳鼻喉科、皮膚科、泌尿科、牙科等常見用藥。據健保 署統計，近五年來，安蒙西林平均每年用量為4200多萬顆，以500毫克劑型為主。