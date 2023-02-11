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台灣美光爆無預警裁員 10分鐘辭退「開完會瞬間失業」

台灣新聞組／台北11日電
台灣美光爆無預警裁員，「十分鐘通知走人」，引發政府部門關切。（本報資料照片）
台灣美光爆無預警裁員，「十分鐘通知走人」，引發政府部門關切。（本報資料照片）

為因應產業低迷，美國記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）大砍高階主管薪資，減幅最高達到20%，並將停發紅利。此外，部分台灣員工近期爆料表示「開始裁員了」，指出台灣美光無預警裁員，甚至有同事前一小時還在開會，瞬間就中年失業，辭退前後花不到10分鐘，引發政府部門關切。

彭博資訊報導，美光9日依法申報表示，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）將減薪兩成、執行副總裁減薪15%，資深副總裁的薪資也會減少10%，並列舉出將停發紅利的決策主管。台灣美光10日發出聲明，證實今年將透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數。

台灣美光並未透露預估裁員規模及人數，但台灣美光是美光全球最大DRAM基地，員工人數約1.1萬人，預計2月底前將有千名員工受到波及。

有網友在網路論壇發文表示「美光裁員滾滾」，據員工指出，桃園廠及台中廠大舉裁員動作超快，還有不少美光員工紛紛留言，「前一小時還在開會，瞬間中年失業」、「沒有預告期，直接請你交出識別證離開，連跟同事打招呼的時間都沒有」、「簽名、回收識別證、離開，前後10分鐘」。內部員工傳出2月中旬還有一波大動作。

也有網友批評美光做法，留言「談到分紅的時候像台商，砍人的時候像外商，外皮台骨真不是叫假的」、「吃相太難看了，看看其他兩家記憶體大廠都還是發獎金」。

經濟部官員表示，雖然美光總部政策為全球裁員一成，但台灣美光將會採取「遇缺不補」加裁員達10%，因此裁員幅度會比其他地區來得少，但實際比率還在評估；在台投資計畫則未受到影響。

官員指出，按照法律，台灣美光裁員無須向經濟部說明，而是向勞動部及台中、桃園等地方勞動局說明，但因雙方長期有合作，所以事先有收到公司的說明。

裁員 投資 晶片

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