冷眼集／何時解散？指揮中心歹戲拖棚

指揮中心何時解散引關注。(本報資料照片)

室內口罩 禁令20日鬆綁，預告多月的政策「拖」了許久才公布，指揮中心政策多變，民眾早已對「混亂」的防疫 指引感到麻木，一下要放寬、一下要溝通。指揮官王必勝從前指揮官陳時中 手中接下指揮棒後，強調「我是最想解散指揮中心的人」，但一盤政策牛肉端出來又收回去，口中說想解散，但身體卻很誠實，上演各種政策鬧劇，實則緊握指揮棒，讓指揮中心歹戲拖棚。

去年7月防疫專家王任賢就曾批評，指揮中心不但沒有監測功能，其存在還造成醫療僵化、醫療障礙，讓非新冠肺炎死亡數增加。

無論是室外口罩令鬆綁，還是室內口罩令鬆綁，民眾早就習慣自我防護，指揮中心天天報數據，一再被批評「流水帳」，直播時段流於垃圾時間。

即便如此，指揮中心仍屹立不搖，王必勝去年10月稱「若解散，諸多藥物將失去ＥＵＡ資格被迫銷毀」，以此說法續命，如今過了4月有餘，卻也未說明後續的處置辦法，就此敷衍過去。

不過，執政黨對於指揮中心的定位一直都像是「政治設立」，去年九合一大選一落幕，指揮中心隨即宣布，疫情記者會從1周5天的頻率銳減為1周2天。

沒了替民進黨選舉「贊聲」功能，連防疫政策也規畫得意興闌珊，光是室內口罩禁令就無法統整各部會意見，口罩令鬆綁也分「民眾版」與「校園版」，一級開設目的為了讓橫向聯繫更順暢，既然溝通至今明顯卡關，指揮中心設置意義何在？