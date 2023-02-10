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口罩鬆綁但學校自主加嚴 教團憂師生衝突

記者趙宥寧、許維寧／台北10日電

校園室內口罩令3月6日鬆綁，教育部允許各級學校在特殊場域或有授課需求時，經師生溝通可自行決定是否要戴口罩。教師團體憂心，教育部應具體說明何謂特殊場域，避免衍生師生衝突。有大學表示，學校擬討論後擬定通盤準則全校通用，不授權個別教師訂定，避免引發爭議。

教育部主秘廖興國表示，口罩雖鬆綁，學校可自主加嚴，不需向教育部報備，「特殊性」如餐飲科系烹調有衛生安全，可經師生討論後決定是否戴口罩，但應避免與社會恢復正常生活格格不入。

教育部宣布口罩新制，全國中小學校長協會理事長張信務表示認同，指出開學後有兩周緩衝期可觀察校園疫情，讓教師落實宣導，但校園除新冠病毒，還有腸病毒、諾羅、腺病毒，師生不可不慎。

全教總理事長侯俊良提醒，應盡快免除教學現場各項填報事務，如量體溫、防疫消毒，可轉為學生自主衛教。針對學校可自行加嚴是否戴口罩，教育部應提醒地方教育局處尊重學校自主；全教產理事長林碩杰說，教育部應說明何謂特殊場域，避免引起師生衝突。

林碩杰也表示，學校教室空間不大、學生追加劑接種率低，應待春假後再解禁；國教行動聯盟家長部長王瀚陽指出，教育部應持續給予學校經費，讓有防疫假需求的孩子能補課。

台灣青年民主協會建議，校園應有更多支持，引導學生討論「戴著口罩的感受」、「放寬是否會有焦慮」，與學生一起建立逐漸鬆綁的心理準備。

成大副校長李俊璋表示，目前考量較多是百人大型課程，且學校和師生取得共識後才會發布一致防疫措施，傾向不讓教師自行決定，避免增加老師負擔。

政大說，學校預計下周召開防疫會議。台師大表示，未來校內若研擬相關措施也會聯絡同一系統下的台大、台科大兩校，一同協商擬定。

教育部 口罩 防疫

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