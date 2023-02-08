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新聞評論／李顯龍8年前批台經濟 讓台灣人無言

社論
新加坡總理李顯龍。(本報資料照片)
新加坡總理李顯龍。(本報資料照片)

新加坡總理李顯龍8年前的一段訪談，最近被台灣網友挖出來討論。其中提到，台灣經濟10多年來失去發展方向，大學畢業生很多，卻做著自己不滿意的工作，年輕人無法想像自己買得起房子，不像新加坡年輕人先買房再結婚。李顯龍說，星、港、台都是以華人為主的社會，但現在3小龍已分道揚鑣。對於李顯龍的評論，許多網友都覺得無言，說「完全無法反駁」。

李顯龍這段談話發表在2015年，其背景，是在台灣太陽花運動與香港占中運動的次年，他在總理府受訪，被問到是否擔心新加坡也發生類似的反政府活動。李顯龍答道，星港台各面對不同的問題，他以年輕人的薪資、教育、工作機會及購屋能力為例，比較了3地的情況；言下，對台灣年輕人的困窘處境頗表同情。其中，關於買房的談話，完全擊中台灣年輕世代的要害，網友都說無法反駁。

李顯龍批評台灣近10幾年的經濟發展缺乏方向感，並直言3小龍已經分道揚鑣，或許讓台灣人聽了不悅，卻非無的放矢。新加坡去年的人均GDP是7萬9400多美元，名列全球第6；香港的人均GDP是4萬9700多美元，名列全球第17。至於台灣的人均所得，不論是國際貨幣基金（IMF）預估的3萬5000美元，或主計總處下修的3萬2900美元，都和星、港在不同等級，甚至不及新加坡的半數。所謂「分道揚鑣」，實情令人唏噓。

蔡政府近年不斷宣傳台灣經濟「20年來最好」，又藉IMF報告自詡今年人均「超越韓日」，說穿了，是在「往下比」，而不是「往前看」。更別忘了，李顯龍的談話是在8年前發表的；8年來，台灣經濟情況並未見改善，年輕人的薪資仍在原地踏步，儘管蔡政府連年調高基本工資，就算擺脫22K魔咒，卻也只來到26K。正因如此，蔡總統遲未兌現的社會住宅支票，因富人不斷囤房炒作而仰之彌高的房價，才會成為台灣年輕人註定「無殼」或「靠父母」的宿命。

撇開房價議題不談，李顯龍提到台灣經濟發展的問題，還包括幾個更深層的面向。例如，台灣想要向中國走，又怕靠攏中國；要離開中國，又走不出去，因為中國磁吸作用太強。再如，台灣想要引進外勞，又怕影響社會；不讓外勞進來，經濟又停滯不前。又如，台灣大學畢業生很多，很多人卻低薪低就，做著不滿意的工作。這幾點，問題均存在已久，卻始終未獲解決，因而成為社會和經濟進步的阻力。

歸納而言，上述幾個問題均起源於台灣社會的政治與認同歧異，卻一直無法透過溝通及對話取得共識；而政黨政治的運作又不斷強化彼此的差異，不斷地挑激與撕扯社會情感。以對中國大陸的關係為例，政治上的拒斥與經濟面的磁吸互為矛盾，國家隨著藍綠政黨輪替不斷忽左忽右地往返拉鋸，因為找不到折衷的解決之道，只能在政治潮流中進進退退地漂移。在這種情況下，台灣經濟如何可能有明確的方向感？包括高等教育政策不切實際，應該要強化技職教育，以滿足不同產業的人力需求，並減少對外勞的無止境倚賴。然而，在民粹政治下，藍綠政黨寧可把精力放在教科書課綱的爭吵，誰也不願正視長遠的人才教育問題。

在台灣民主化年代，不少人認為新加坡是菁英領導的威權政體，對它感到不屑。但時光匆匆過去，再回頭檢視台、星兩國人民的生活境遇，台灣人民在不成熟的民主政治下有受到更多祝福嗎？在年輕人眼中，顯然是否定的。(轉載自聯合報)

新加坡 教育 香港

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