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國造潛艦下水前 「超前編列」3000億特別預算

記者洪哲政／台北6日電
潛艦國造原型艦將於9月下水，國防部已開始編製第二至八艘後續艦所需台幣3000億元以上特別預算案。圖為台灣潛艦國造首艦模型。（本報資料照片）
潛艦國造原型艦將於9月下水，國防部已開始編製第二至八艘後續艦所需台幣3000億元以上特別預算案。圖為台灣潛艦國造首艦模型。（本報資料照片）

在政府高層指示下，國防部開始編製潛艦國造第二至八艘2500噸級後續艦所需3000億元(台幣，下同，約100億美元)以上的特別預算案。此外，包括「軍用商規」無人機研發採購、「震海計畫」國造神盾巡防艦精進版型艦所需預算，也奉指示將編列特別預算一併支應。然而預算超前編列，有學者表示不妥，認為此舉恐怕會使編列內容無法具備基本的精確度，讓立法院在審查時缺乏可靠依據。

上述三者可望合併為「海空戰力提升計畫特別預算」後續版本，報請行政院核准後，規畫年底前隨明年度中央政府總預算案提出，送立法院審議，金額將達3000億至4000億元。

對潛艦國造後續艦興建預算將以特別預算案因應，國防部昨天表示，因應敵情威脅，海軍依國軍聯合戰力規畫指導、建案規定及國防預算等綜合考量，審慎嚴謹辦理各項建案，以符合防衛作戰需求；潛艦國造現均依計畫執行，海軍將管制台船依約辦理，並以品質安全為首要考量，依約履驗。

台船日前承諾潛艦國造原型艦將於9月下水，據了解，所謂「下水」儀式應僅止於將組合完成的船段亮相，尚未實施陸上、泊靠與海上測試，後續測試在一切順利原則下，推估至少需要半年。

在預算案審議時程壓迫之下，國防部恐須在不明原型艦性確切性能下，就先行核定後續艦特別預算案。其他如國造商規軍用無人機、「震海計畫」國造神盾巡防艦精進版型艦等預算，屆時則恐在尚無原型下，就要納特別預算執行。

國防部戰規司退役上校王志鵬表示，軍備採用特別預算形式獲得，就是為規避國軍所有建案規定管道，他認為此舉基本上就是蔡政府卸任前刻意掠奪資源之舉，但相關計畫後續究竟能否執行，卻不用負責。

國家政策研究基金會副研究員揭仲也認為此舉並不妥當，國防部在測試甫開始不久就急著編列後續七艘量產的預算，等同在許多設計與建造的變數未釐清前，就編列近20年、總額近3000億元的特別預算，恐怕會使編列內容無法具備基本的精確度，讓立法院在審查時缺乏可靠的依據。

預算 國防部

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