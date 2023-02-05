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台開放山林3年 救援成本破億

台灣新聞組／綜合5日電
一名蘇姓男子大年初五參加南橫登山團，走到海拔將近3000公尺的鞍部營地附近時，疑似高山症發作，空勤將他吊掛下山送醫。（記者卜敏正／翻攝）
一名蘇姓男子大年初五參加南橫登山團，走到海拔將近3000公尺的鞍部營地附近時，疑似高山症發作，空勤將他吊掛下山送醫。（記者卜敏正／翻攝）

台灣山林開放三年，掀起一股登山熱，但一些登山門外漢不清楚自身體能極限，入山沒做足準備，誤闖深山舉步維艱，更讓空勤直升機疲於奔命，三年救援成本破億元台幣；有救難人員感嘆，一通電話就求救，「搭直升機如叫計程車」。專家建議，應比照國外收費，避免遭濫用；立委也主張修法，讓配套更完整。

行政院前院長蘇貞昌於2019年10月21日宣布開放山林解禁政策，鼓勵人民走向山林，開放時期遇到疫情，不少人無法出國，掀起熱潮，山域事故通報件數也隨之增加，不論地面救難部隊、空勤人力都承受極大壓力。

空勤總隊統計，2020年全台駐地共出動黑鷹直升機和海豚直升機163架次，花費3083萬餘元（台幣，下同，約100萬美元），2021年增加到190架次、3853萬餘元；去年稍減，共出動170架次，花費成本3418萬元，3年山難救援成本破億元。

空中救援的成本不低，空勤總隊曾針對各型飛機計算過飛行成本，包括工時費、航材和飛機燃料費用，海豚機每小時成本10萬餘元，黑鷹直升機更超過20萬元，換句話說，一趟出勤至少兩小時，就要花費40萬元。

今年春節10天連假期間，花蓮縣消防局就接獲六起山域事故通報，內政部空勤總隊出動五架次黑鷹直升機，飛了五趟救出六人，疲於奔命。

中華民國山難救助協會前祕書長梁明本說，因為直升機救援不收費，很可能有些山友只是走不動，就假裝有狀況，在國外要搜救隊出動或要直升機都須付費，台灣若能比照，山友就會考量自身狀況決定是否求援，至少也會加強入山準備。

民進黨立委王美惠表示，直升機出勤成本高昂，如被濫用將造成高額社會成本，未來對入山宣導及訓練或救助費用規定，都應再研擬更完善的法規及配套措施。

近年空勤總隊山難烏勤費用。製表／翁至成、王燕華
近年空勤總隊山難烏勤費用。製表／翁至成、王燕華

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