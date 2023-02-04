小三通7日起常態化 金門縣府：爭取滾動擴班

陸委會發布新聞稿宣布，小三通春節專案在2月6日到期後，從2月7日起，小三通專案常態化繼續實施。（記者蔡家蓁／攝影

陸委會4日發布新聞稿宣布，小三通春節專案在2月6日到期後，從2月7日起，小三通專案常態化繼續實施，對此，金門縣長陳福海表示，將與縣府團隊針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情 情況與各方需求做動態式的檢討因應；在地居民則表示，後續應朝向增班，與取消搭船赴廈，需檢附48小時的核酸報告等規定。

小三通「金馬地區民眾春節交通專案」從1月7日實施以來，陳福海與縣府團隊積極向有關單位溝通爭取持續營運，行政院在綜合評估後，已正式核可小三通在2月7日起專案常態化繼續實施。

對此，陳福海也在第一時間指示縣府團隊，持續針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情情況與各方需求做動態式的檢討因應，並爭取金門小三通逐步開放、滾動擴班，讓更多兩岸民眾可以搭乘，也讓小三通航線 發揮更大功能。同時，也會向陸委會爭取更簡便的作業方式，提升民眾搭乘小三通的便利性。

有在地民眾則表示，應該朝向增班，或是取消訂位需要提前4天的規定，不然有時臨時有急事要過去，很麻煩，只能重複訂位，反而增加縣府訂位人員的困擾。

縣府進一步指出，因2月7日起仍有造冊及開放對象資格問題，有意搭乘小三通往返金廈的民眾，現階段仍請依專案作業方式預先登記，登記方式可撥打訂位專線082-371412、315045、320646，或可至金門水頭碼頭浯江輪渡有限公司服務櫃台訂位，受理時間每日上午9時至12時、下午1時30分至4時30分。

因應資格審查需要，仍維持需於4天前登記船班之作業規範，惟考量陸委會公布新方案期程，2月7日船班最晚登記日期調整為2月5日、2月8日及9日船班最晚登記日期調整為為2月6日。另有關金門泉州航線，將再洽請交通部航港局邀集雙方航商研商及排定航班。

根據統計，小三通自1月7日至2月3日，搭乘人次計4019人，其中入境1956人(佔總搭乘人次比例為48.67%)、出境2063人(佔總搭乘人次比例為51.33%)。單日入境最高人次為144人(1月9日)、最低人次為20人(1月22日)。入境唾篩PCR陽性計87人，PCR陽性比例(PCR陽性人次/受篩檢人次)4.52%。