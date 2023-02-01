台灣外銷訂單溜滑梯 1月恐陷連五黑

經濟部公布去年12月外銷訂單521.7億美元，年減達23.2%，已連續4個月負成長。圖為高雄港區貨櫃裝卸作業進行情形。(中央社)

經濟部統計處昨日公布2022年12月暨全年外銷訂單，12月訂單金額為521.7億美元，年減23.2%，為「連四黑」；2022年全年外銷訂單為6667.9億美元，接單金額雖為歷史第2高，但仍較2021年衰退1.1%，中斷連續2年正成長。

去年第4季訂單金額為1577.1美元，年減18.1%，連續2季負成長，也讓2022年外銷訂單走勢罕見出現「溜滑梯」，最高點落在第1季，第4季則是「旺季不旺」，成為全年表現最差的季度。據經濟部統計處調查，該現象在調查歷史上僅有4次，上次發生為全球金融海嘯時期。

統計處預估，2023年1月外銷訂單金額為380億美元至400億美元，年減35.5%至32.1%，恐陷入「連五黑」，顯示短期內仍無法翻轉。

據去年12月外銷訂單統計，科技貨品因2021年基期較高，再加上終端需求疲，導致消費性電子產品訂單表現黯淡；傳統貨品則同樣面臨需求轉冷及高原物料成本衝擊，接單表現落入低谷。

對於科技貨品以及傳統貨品今年能否出現翻轉？統計處長黃于玲回應，科技貨品高基期效應至少要等到今年第2季才能排除。儘管近期油價 走跌、各國通膨逐漸收斂，但全球終端需求尚無明顯反彈的正向消息，傳統貨品何時能轉正仍要持續觀察。

據台灣中國時報報導，外銷訂單自9月起拉出「連四黑」，導致2022年全年訂單金額衰退1.1％，這是3年來首現負成長。展望2023年表現，經濟部統計處長黃于玲直言「比去年更詭譎難預測」，因今年有全球通膨、各國央行 升息後的遞延效應、美中科技戰不利因素，「正向消息目前沒有明顯出來」，推估1月外銷訂單約380至400億美元，年減幅度擴大為32.1％至35.5％，首季還未看到由負轉正的跡象。

外銷金額這麼慘，主要是美、陸、歐等前三大訂單來源地區大量砍單有關，尤其是中國大陸，下單金額年減37.7％，為13年多來最大衰減幅度，導致我接單、出口進入寒冬，其他來自歐洲、東協的訂單，也年減2成以上。

台經院昨日下修今年全年經濟成長率至2.58％，較去年11月的預測數下修0.33個百分點，主要是全球需求轉弱，以及民間企業投資 趨緩。台經院院長張建一指出，今年經濟要仰賴內需來支撐，尤其政府公共建設、民間消費力道要更加把勁才行。