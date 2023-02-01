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高鐵面交泰達幣 賣家尿遁騙900萬

記者張議晨、林保光、石秀華／高雄1日電
馮女和羅男約好在高鐵站售票櫃台交易泰達幣，卻遭對方以尿遁逃脫，損失慘重。(記者石秀華／攝影)
馮女和羅男約好在高鐵站售票櫃台交易泰達幣，卻遭對方以尿遁逃脫，損失慘重。(記者石秀華／攝影)

31歲馮姓女子前晚在高鐵左營站與羅姓男子交易虛擬貨幣「泰達幣」，將28萬餘枚泰達幣轉入羅男虛擬錢包後，羅藉機「尿遁」，與同夥許姓男子搭計程車逃逸。坊間1枚泰達幣相當於1元美金，馮女估計損失約九百萬元台幣(約28萬美元)。

泰達幣（USDT）屬於虛擬加密貨幣的一種，因不像比特幣價格波動大，不會暴漲暴跌，幣值相對穩定，已成為詐騙集團常見的洗錢工具。由於羅男是在馮女完成轉讓後藉口離開，非趁馮女不備時強取，警方認為是騙泰達幣，依詐欺案偵辦，鎖定2名男子追緝。

警方調查，馮女與羅男透過火幣交易所認識，羅提出以1比32匯率，向馮女購買28萬1251枚泰達幣，由於羅提出的匯率較優渥，馮女估算可賺約50餘萬元匯差，同意交易。

雙方1月30日深夜11時許約在左營高鐵站售票櫃台碰面，馮女將28萬餘枚泰達幣轉入羅男虛擬錢包後，羅謊稱還沒收到，藉故推遲，隨後藉口上廁所，離開馮女視線後往高鐵路方向逃逸，搭上一輛計程車離去。

馮女驚覺上當，追出去看到羅男上計程車，急忙跑到鄰近左營分局博愛路派出所報案，警方根據馮女提供車號，發現該輛計程車剛被派出所巡邏員警盤查，但盤查員警當時不知馮女受騙，抄錄司機資料後放行。

警方隨後提供密錄器畫面供馮女指認，確認車上乘客就是羅姓男子，一旁許姓男子疑為共犯，兩人搭計程車往北逃逸，警方已通知司機說明，鎖定兩人下車地點循線追緝中。

虛擬貨幣 匯率 詐騙集團

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