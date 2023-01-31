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開紅盤外資大買 台股狂漲560點 景氣好轉？學者這麼說

台灣新聞組／台北31日電
台北股匯市30日開紅盤，台股指數大漲560點，收在1萬5493。（記者侯永全／攝影）
台北股匯市30日開紅盤，台股指數大漲560點，收在1萬5493。（記者侯永全／攝影）

台北股匯市在春節連假休市後，昨開紅盤上演落後補漲行情。外資大舉匯入、台積電股價領軍，台股收盤指數大漲560點，收在1萬5493點的當日最高點，創史上單日第三大漲點，漲幅3.7%為亞股之冠；但學者提醒，昨天的台股大漲不宜以景氣好轉解讀，因春節民眾出門消費、遊玩，營造出內需升溫情況，這是短期現象。

台股春節封關期間國際股市漲多跌少，台積電ADR大漲逾7%，加上美元指數偏弱，外資昨天買超台股722億元、其中434億元買超台積電，推升台積電股價上漲40元，上漲金額創新高，台積股價來到543元，市值重返14兆元。台積電股價價量齊揚帶動高價電子股走勢，加上金融股、航運股走揚，台股順利站上年線，也創春節開紅盤史上最大漲點。

至於台幣兌美元匯率則勁升2.31角、以30.137元作收，終止連三貶並創五個月新高。台幣匯率在外資熱錢瘋狂匯入帶動下走升，大型國銀外匯交易員說，台灣股匯市昨天算是落後補漲行情，「台幣匯率一天升幅就抵過其他亞幣過去10天的累計升幅」，因此台幣匯率昨天的強勢表現堪稱是「最強亞幣」。

但中央大學台灣經濟發展研究中心吳大任提醒，昨天的台股大漲不宜以景氣好轉解讀；吳大任說，「經濟最大的隱憂在出口」，去年美國聯準會激進升息的影響還在發酵，通膨與升息夾擊之下，全球需求萎縮，將進一步衝擊台灣出口，對家庭經濟、企業投資的衝擊會持續累積。他指出，最樂觀要等到下半年才可能有轉機，「只要美國沒有轉成降息，台灣出口只會愈來愈不好」。

勞動部明天（2月1日）發布最新無薪假統計，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說，春節後製造業無薪假情勢不排除再有一波升溫。年假結束後，廠商實施無薪假仍需與勞工協商，因此預估最快要到2月第二周才會反映在統計上。

台股30日金兔年開紅盤，盤面一片紅通通，終場飆漲560.89點，收在1萬5493...
台股30日金兔年開紅盤，盤面一片紅通通，終場飆漲560.89點，收在1萬5493.82點。（記者侯永全／攝影）

台股 台積電 匯率

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