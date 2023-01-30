投資糾紛 婦怨殺室友後輕生

高雄張姓婦人疑刺死女室友後墜樓身亡，警方在案發現場採證。（記者石秀華／攝影）

68歲張姓婦人疑因邱姓女室友遊說投資 ，砸400萬元台幣（約13萬美元）未見獲利，多次討錢未果，29日清晨刺死睡夢中的邱女，自己隨後墜樓身亡；警方獲報有人墜樓，入屋查訪才知發生凶殺案，邱女15歲女兒當時睡在樓中樓2樓，不知發生慘案。

警方調查，張姓婦人是陸籍配偶，原住桃園市，因投資關係認識高雄52歲邱姓女子，邱勸她搬到高雄同住；張婦考量丈夫近年住進高雄榮民之家，賣掉桃園房子後，去年1月搬到左營區和邱姓母女同住某社區8樓樓中樓。

兩人當了室友後，邱女遊說張婦投資房地產 及烘焙事業，張將賣房的400多萬元積蓄全砸下投資，事後見未獲利，屢次向邱討錢未果，雙方常在租屋處爭吵。

29日早上6時許，張婦拿了染髮劑送給大樓管理員，指「這染髮劑很好，我用不到了，送給你用」，隨即離開。兩小時後，張婦從租屋處墜樓。

管理員聽到巨大聲響查看，發現張婦倒臥中庭，立即報警；警方到場張明顯死亡，到8樓租屋處查看，按門鈴無人應門，找房東 開門後發現邱女仰躺臥室，地上一灘血，已氣絕，左胸、左手、右膝、左大腿及左肩共有16處刀傷。

大樓管理員說，平常和張婦聊天，她常抱怨在桃園待20多年，被邱騙到高雄，人生地不熟。

據了解，張、邱兩人原感情不錯，邱女後來愛上烘焙，將張投資房地產的資金挪用買設備，張見投資錢拿不回，去年11月後屢和邱起爭執，兩人決裂。