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刪減300億元 總預算案三讀 普發現金仍卡關

台灣新聞組／台北20日電
發現金條例審查無共識，立院國民黨團主張相關條文抽出先審。（記者陳正興／攝影）
發現金條例審查無共識，立院國民黨團主張相關條文抽出先審。（記者陳正興／攝影）

立法院會昨天最後一天，三讀通過今年度中央政府總預算案，原列歲入總額約2兆5565億元，審議結果增列約227億元；總預算案原列歲出總額約2兆7191億元（台幣，以下同，約895億6642萬元），審查結果減列約300億元，刪減金額是九年以來最多，但因為預算規模大幅成長，刪減比率1.1%，是九年以來最少。

今年度中央政府總預算案於立法院分組審查時，總共刪減約3億元；經朝野協商取得共識，統刪300億元為目標，通刪科目部分，包括大陸地區旅費減列五成、國外旅費及出國教育訓練5%；另外，媒體政策及業務宣傳費減列20%、減列對地方政府補助5%等。

立法院會昨進行近百案未取得共識案表決，歷經三個小時，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，以刪除比率來看和往年差不多，這次在野黨成功提案，刪除兩成政策廣告行銷費用。

至於在野黨預算提案多被否決，曾銘宗指出，比較遺憾的是要求政府提出勞保年金改革方案及要求NCC主委陳耀祥下台、刪除陳耀祥首長特別費提案都沒過。但監督上有突破，例如因外交部長吳釗燮斷交多國，且答詢多反質詢，有成功刪除吳釗燮特別費1萬元，這應是立院首次，象徵意義很大，警示行政首長要尊重民意。

此外，立法院日前審查普發現金特別條例無共識，外界質疑，「春節紅包」恐變成「清明禮金」。曾銘宗表示，只要民進黨同意先發放現金1萬元，從特別條例抽出和發現金有關的條文來協商，「不用等到清明節，2月就可讓國人領到現金」。

民進黨團總召柯建銘反駁，何時發現金有一定法律要件，特別條例通過後，行政院要送預算到立法院，還要備詢、審查等程序，預計最快4月中旬能發現金，「不會是在清明節」，痛批國民黨發言不負責任，抹黑執政黨。

預算 國民黨 民進黨

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