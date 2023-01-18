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被譏愛吃「銀行界劉德華」香腸 小三提告 元配判賠

記者王宏舜／台北即時報導
許姓人妻找上在外商銀行擔任分行女經理的林姓小三談判，批評她「香腸好好吃吧？每一餐便當都有一根香腸」，林女提損害賠償訴訟，求償161萬元台幣。台灣高等法院以許妻曾向媒體爆料披露林女個資，判賠15萬元台幣確定。示意圖。（本報系資料照片）
許姓人妻找上在外商銀行擔任分行女經理的林姓小三談判，批評她「香腸好好吃吧？每一餐便當都有一根香腸」，林女提損害賠償訴訟，求償161萬元台幣。台灣高等法院以許妻曾向媒體爆料披露林女個資，判賠15萬元台幣確定。示意圖。（本報系資料照片）

台灣一名林姓外商銀行副總裁偷腥，許姓妻子用他的電腦替小孩買口罩，赫見以女生名字命名的資料夾，其中與林姓分行女經理拍了40支性愛片；許女提告求償，一審判林、林女分別賠100萬（台幣，下同，約3.2萬美元）、30萬元。林女不甘許女到辦公室質問，譏她「便當都有一根香腸」、向媒體爆料她的淫聲浪語，也求償；台灣高等法院認為許女侵害隱私與名譽，得賠15萬元。

林姓男子有「銀行界劉德華」稱號，2016年和許姓英文家教結婚，育有1子，2022年4月離婚。林姓分行女經理聲稱與林在他結婚前就交往，後來才知道他結婚，因工作得常見面，感情上難以斷開連結，與林有失當行止。

許姓女子表示，前夫的資料夾存放許多與林女的鹹濕對話，像是「我要X爆你的子宮」「妳等一下記得要吃止吐藥喔」「準備口腔脫臼」，甚至還埋怨「陰毛很長該剪了」，林女則說「等你來」。

2020年5月19日，許女在曾姓女友人的陪伴下，到林女公司洽談室談判，林女指控對方以高分貝音量斥她「你們一起去報名EMBA念書，念到床上去」「妳是用鮑鮑換包包嗎？上位嗎？」「香腸好好吃吧？ 每一餐便當都有一根香腸」，還把她的個資提供給媒體，侵害她的名譽權與隱私權。林女稱因此事件而被迫離職，因此向許女、曾女求償161萬元。

許女、曾女抗辯當天洽談室的門是關閉的，她們沒有要侵害林女的隱私或名譽；因媒體連繫她才接受採訪，僅提供林女的姓氏、工作、就讀EMBA等資訊，與低頭、戴口罩的側面照，一般人無從識別身分。

高院民事庭認為，如果許女、曾女真有意侵害林女名譽，何必進到洽談室談話？只需要在銀行大廳或走出洽談室大聲指責即可，林女主張兩人共同侵害她名譽權與隱私權無據。而林女主張「被迫離職」，但提出的證據只有主管要她開會，不准許請求賠償薪資損害。

事件起因是林女破壞許女的婚姻，許女要求她道歉，林女矢口否認而讓許女氣憤不已，許女向媒體爆料，高院認為這部分侵害林女隱私與名譽，判林女應該賠償15萬元，雙方都不能再上訴。

而許女因配偶權遭侵害而向林姓前夫、林女求償的訴訟，目前仍在高院審理。

隱私 高院 口罩

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