158高階警異動 蘇貞昌姻親火箭升遷

多名高階警官出入台北市招待所，警政署長黃明昭表示，絕對嚴辦追查。(本報資料照片)

高檢署與警政署上周公布檢警涉足「88會館」行政調查結果，認定警政署前政風室主任黃錦秋與新北檢檢察官 王涂芝，及26名警官涉嫌不當接受招待；其中刑事局副局長黃建榮遭記過、調職，他認為王涂芝供詞不實，高檢署主任檢察官鄭鑫宏僅聽信王片面之詞，便公布結論錯誤的調查報告，嚴重傷害其名譽，昨至台北地檢署遞狀控告王、鄭兩人涉嫌加重誹謗。

警政署昨天也發布今年第二波高階警人事，共調動158人，黃建榮調警政署專門委員，遺缺由警政署秘書室主任黃壬聰接任；也涉足「88會館」的台北市士林警分局長吳慶鴻及高雄市刑警大隊長洪松田，各調台北、新北市警察 局三線一星警政監，遺缺分別由刑事局偵七大隊長黃水願、偵九大隊長鄢志豪調任。連同上周被調職的警專前校長鍾國文，88會館事件已4名高階警「降調」。新人事明天交接。

據台灣中國時報報導，這波人事案中最受矚目的是，與行政院長蘇貞昌有姻親關係的桃園市警龍潭分局長蔡坤益，分局長資歷僅1年，直升三線二的刑事局警政監。警政署長黃明昭解釋，蔡有科技偵查專業，將負責督導刑事局科偵業務。據了解，蔡是蘇揆的外甥女婿，結婚時蘇還出席證婚。警大62期的他，1年前剛從刑事局九大隊升龍潭分局長，去年9月破獲史上最大宗4218株大麻 園。相比平均約4年才能升三線二的分局長，他如搭火箭升遷，警界有不少雜音。

黃建榮委任律師黃秀惠說，黃建榮是警察，敢公開對兩個檢察官提告，無畏誣告罪風險，就是為了捍衛清白，因為名譽是第二生命，尤其對執法人員，不容扭曲事實、栽贓、汙衊、陷害。

黃秀惠指出，黃沒去過88會館，兩次都是去睿森銀樓地下室招待所，且都有付費，現場員工、付錢員警可作證。調查期間，黃建榮寫了5次狀紙，要求傳喚上述證人還原真相，台高檢卻對這些關鍵證人視而不見，一味聽信王涂芝片面之詞。

黃建榮在告訴狀中，也質疑負責調查的鄭鑫宏不追究王涂芝前往88會館，與偵辦對象88會館負責人、地下匯兌集團首腦郭哲敏、林秉文獲交保，有無對價關係或貪瀆之嫌，卻將調查重點放在黃錦秋身上，進而無視黃進榮、黃錦秋自證清白相關證據，做出黃錦秋致電王涂芝要求否認曾至88會館的錯誤結論，並以台高檢新聞稿方式公諸於世，重傷黃建榮名譽。

對於黃建榮提告，台高檢書記官長林宏松昨說提告是個人權利，台高檢表示尊重。

「88會館」風波爭議不斷，不斷傳出尚有涉足警察未曝光，警政署宣示絕對破除情面、追究到底，請各界主動提供影像，「證據到哪就辦到哪！」