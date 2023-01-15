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南京、新北雙城「雲賞燈」同賀新春

記者林宸誼／即時報導
2023年春節南京選送燈組之愛心長廊。（主辦方／提供）
2023年春節南京選送燈組之愛心長廊。（主辦方／提供）

1月14日晚，南京新北同賀新春「雲賞燈」活動在台灣新北市啟動，江蘇省南京夫子廟與台灣新北市三重先嗇宮同步舉辦「兩岸同心前兔似錦」同賀新春雲點燈活動，兩岸同胞將共同賞燈，共祝新年美好願望。

由秦淮燈彩國家級非遺傳承人陳柏華設計製作的大展鴻圖、嫦娥奔月、愛心長廊、百兔鬧春、九天攬月等5組大型彩燈，2023年1月如期到達新北市，再次參加新北元宵燈展。

影片來源：聯合新聞網

這五組彩燈運用傳統手法，增加了聲光電元素，透過流光溢彩的展現，表達了兩岸同胞對傳統佳節的濃濃祝福，台灣同胞在觀賞燈彩時，也能感受到中華傳統文化的獨特魅力。

南京與新北城市間交流合作起步早，基礎扎實，成果豐碩，早在2008年，兩市首開先河，簽署了交流合作備忘錄，隨著兩市在文化、藝術、農業、基層社區等領域的頻繁互動，兩市關係日趨緊密。

2010年，南京秦淮燈彩就開始赴台灣縣市參加元宵燈展，吸引了大批台灣民眾現場觀燈。

2018年，南京秦淮燈彩專程赴新北參加元宵燈會，至今已是第五年，近幾年雖受疫情影響，但南京仍克服困難，堅持運送秦淮燈彩赴新北展出，每年在新北燈展現場觀燈民眾達150萬人次。

2023年春節南京選送燈組之大展宏圖。（主辦方／提供）
2023年春節南京選送燈組之大展宏圖。（主辦方／提供）

疫情 2023

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