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長榮航勤釋善意 每人發4萬激勵金 春節上班也加碼

記者周湘芸／台北8日電
長榮航勤員工因不滿年終獎金，在元旦無預警「集體休假」，造成機場航班大亂。圖為長榮航勤員工於行李處理場內搬運行李。（記者黃仲明／攝影）
長榮航勤員工因不滿年終獎金，在元旦無預警「集體休假」，造成機場航班大亂。圖為長榮航勤員工於行李處理場內搬運行李。（記者黃仲明／攝影）

不滿年終獎金和母公司差距過大，長榮航勤員工今年元旦無預警集體休假，造成機場航班大亂，眼看春節即將到來，長榮航勤昨釋出善意，決議在過年前發放激勵獎金每人4萬元（台幣，下同，約合1290美元），並提供春節連假出勤獎勵、加班費加碼等。

對此，長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，樂見公司政策有前進，但仍有人力不足等問題盼改善。至於春節是否會再發生「集體休假」事件，周聖凱表示，員工看到溝通上有在前進，應該是不會發生。

長榮航勤表示，去年代理貨機業務繁重，但可獲利項目較代理客機減少許多，是造成航空與航勤兩家公司在最終獲利表現不同的主因。去年前三季虧損9938萬元，至第四季營收略為提高，全年才有獲利，隨著今年旅遊業復甦後，預期會有更亮麗表現。

長榮航勤指出，為體恤員工辛勞，農曆春節前將再發放每人4萬元獎勵金，並針對延長加班情況，除原有加班費，每兩小時可再領250元，春節期間除了原先規畫發放的春節紅包外，再提供春節連假出勤獎勵，換算下來每天可領3000元獎金，針對員工其他意見，公司也會另行研議。

周聖凱表示，年終獎金落差大是導致整體事件主因，公司政策有前進，員工心情倍感激勵，但還有人力不足、特休限制等問題，也盼公司工會可以正常運作，建立完善的溝通管道。

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