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拖了6年半 大戶將徵耗水費 工商界怒批不公平

台灣新聞組／台北7日電
經濟部6日宣布自今年2月1日起，對單月用水量超過9000度用水大戶開徵耗水費。未來業者勢將增設各種再生水節水設備。（記者劉學聖／攝影）
經濟部6日宣布自今年2月1日起，對單月用水量超過9000度用水大戶開徵耗水費。未來業者勢將增設各種再生水節水設備。（記者劉學聖／攝影）

耗水費徵收延宕六年半，在朝野立委關切下政府遲遲未給開徵期限，但經濟部昨天突然發布耗水費徵收辦法，宣布今年2月1日起，對枯水期單月用水量超過9000度用水大戶開徵耗水費。預計影響戶數約1700戶到2200戶，預估有電子業、傳統產業、大型旅館等1700家工商業受衝擊。對此工業界怒批不公平，觀光旅館業者更哀號才從疫情中復甦，不該墊高成本處罰他們。

水利署預估，每年耗水費徵收費用約新台幣5至15億元，但因今年實施期只有三個月，金額應會少些。

經濟部指出，2月1日起開徵耗水費對象為單月用水量超9000噸（度）的用水大戶，每度徵收3元耗水費，為鼓勵用水大戶落實節水措施，只要回收率達到同業標準或超前同業標準，費率可優惠調降至2元或1元。使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，享有最高60%的耗水費減徵優惠。

為了使用水大戶有緩衝期進行節水設備投資，2025年6月30日前用水大戶耗水費減半收取。

根據水利署去年底的資料，符合耗水費徵收用戶大約1700戶到2200戶，以電子業為大宗，鋼鐵、石化、水泥業也有業者會適用；水利署副署長王藝峰說明，產業用水量受到景氣影響變動，耗水費將以徵收當月的用水情況來徵收，因此也有可能出現「這個月被徵收、下個月不在徵收範圍內」的情形。

王藝峰指出，耗水費的具體徵收方法，是非地下水9000度以上部分才徵收，但是如果有使用到地下水，地下水的用水量全數納入徵收，並以3元費率計徵，無優惠費率。舉例來說，如果用戶當月使用1萬度都是非地下水，那會被徵收的耗水費為1000度、每度3元，並且可以使用費率優惠調降和減徵優惠；如果1萬度裡有3000度是地下水，徵收的就是3000度、每度3元，不適用任何優惠。

水利署表示，2016年5月25日總統公布增訂「水利法」第84條之1賦予開徵耗水費法源，六年多來經濟部水利署積極與工商團體、環保團體、各部會、地方政府等積極溝通，考量面對氣候變遷，穩定供水是台灣經濟社會發展的關鍵課題，而百年大旱更凸顯用水大戶應負起節約用水的社會責任，因此發布耗水費徵收辦法。

水利署說明，為配合耗水費徵收，2022年4月至5月再次邀請工商團體代表，共同討論草案內容及徵收配套措施，並感謝產業各界給予多項節水及徵收方案建議，也表達認同並配合耗水費開徵的政策推動。水利署及工業局同步推動節水輔導及廠商電話諮詢服務。

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