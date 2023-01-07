屋主燒蛇釀火？台中1家3代5死 長子：父有譫妄症狀

還是遲了一步 台中市大里區一棟透天厝民宅6日晨火警，消防隊到場救援，打開二樓鐵窗救出受困者，但獲救的一家五口仍因傷重送醫不治。（圖：台中市消防局提供）

台中市大里區透天厝民宅昨天清晨3時許火警，陳姓屋主一家三代五人喪命，年紀最小的是僅七個月大的孩子。因糖尿病 截肢的66歲陳姓屋主爬出火場由鄰居救出，長子因送貨在外、女婿到非洲出差而逃過一劫。起火點位於陳姓屋主床邊，疑有譫妄症狀的屋主說詞顛三倒四，檢察官 訊後依涉犯放火及殺人罪嫌向法院聲押，並請法院審酌其精神狀況依職權暫行安置適當場所。

住二樓的屋主妻子（62歲）、未婚的次子（32歲）與住三樓的長女（38歲）、長女七個月大兒子、11歲長孫，被發現時均已無呼吸心跳，送醫不治。

火警發生在昨天凌晨3時44分，林姓鄰居說，最早是家人聽到火劈哩啪啦燃燒聲音，全家下樓救火、報警，附近都是住了20多年的老鄰居，紛紛衝出協助，有人把陳家門口的雜物、椅子搬走，還有人移走陳妻的機車，眾人忙拿滅火器、提水灌救。

林姓鄰居指出，陳姓屋主輪椅代步，床就在一樓鐵捲門旁，當時看到一樓已陷入火海，屋主爬出門口，他立即拉屋主到安全處。屋主精神恍惚，說不出話。

消防員獲報到場時，大火因煙囪效應，已從一樓客廳上竄到三樓，還波及隔鄰二棟透天厝；一樓鐵捲門半開，消防員冒險上到二樓打開鐵窗，陸續救出受困者。

消防員發現，屋主妻子倒臥在二樓後方房間內，次子趴在二樓有鐵窗的房門口，長孫則倒臥在二樓通往三樓的樓梯間，長女和外孫都倒在三樓房間內，五人被發現時已無呼吸心跳，火勢在5時25分撲滅。

失火民宅外觀嚴重焦黑，屋內客廳、家具全面燃燒，牆面焦黑一片，更波及一旁住戶。台中市長盧秀燕、立委何欣純都到場慰問，盧隨後趕到醫院探視家屬，警方鑑識人員與消防局火調科調查時，又在屋內發現殘火，消防員二度進屋撲滅。

屋主長子原懷疑是老舊電暖器起火，但火調人員已初步排除，研判起火點位於一樓父親床邊。

陳姓屋主在警詢時說法反覆，一開始說有蛇，他引燃高粱酒驅趕，後來又說拿火潑酒精燒地墊驅蛇，又稱是妻子帶蛇回家，他拿打火機點燃洗腎用的止血帶燒蛇，還說蛇著火後被甩到兩公尺遠的垃圾筒，引燃大火是在熏蛇，說辭反反覆覆，起火原因仍待鑑定。

屋主長子是運輸業司機，前晚開夜車到嘉義躲過死劫，面對五名摯親一夕永別、父親也被法辦，屋主長子說，父親近三個月因行為異常，診斷有譫妄現象，把孫子當兒子，每天說詞不一，說詞不可信，但他不相信父親會放火，「即便是他縱火 也算了，他還是我們的家人，自己的爸爸」、「這是我們家的命運」。