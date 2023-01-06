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警署傳高階異動 台南找人選鎮黑金

記者陳熙文、熊迺群／台南6日電
七股漁民曾在總統府前舉行記者會，強調七股光電氾濫，應設總量管制的機制。(本報資料照片)
七股漁民曾在總統府前舉行記者會，強調七股光電氾濫，應設總量管制的機制。(本報資料照片)

台南市88槍擊案掀開黑金集團涉入光電利益的紛爭，檢警調掌握情資，涉議長賄選案、被收押的民進黨前中執委郭再欽，昔日透過綽號「世明兄」的老角頭排解光電利益，對方病逝後，郭轉與林士傑合作，排擠威脅到「紅龜」洪政軍，導致洪教唆開槍。但這些坊間傳聞是否屬實，正由檢調釐清。

台南因光電利益衍生掃射衝突，又因黑金介入議長選舉，透過立委、名嘴傳得沸沸揚揚。台南失控的治安猶如燙手山芋，據悉警政署高層已列入1月中旬的高階主管人事異動，正思考能鎮住地方黑金勢力的人選。

九合一地方選舉前，郭再欽昔日承租的科技廠房被連開58槍，無黨籍市議員謝財旺服務處也被掃射30槍，牽扯出光電與黑金利益。

檢警調情資，除光電開發案的利益，上億元的回饋金是導火線。過去佳里地區的「世明兄」負責排解、協調，如何「回饋地方」，也曾照顧過郭再欽，郭也因接觸爐渣與光電廢棄處理事業，身價翻漲。

但「世明兄」病逝後，傳出原本談好的回饋金與合作機會打住。郭再欽轉與林士傑合作，讓「世明兄」嫡系的洪政軍不服，且洪認為頻遭到欺壓，甚至背了恐嚇光電業者黑鍋，逼得他教唆孔祥志開槍報復。據情資顯示洪、孔都已偷渡出境。

郭再欽雖喊冤，否認涉入黑金集團或光電利益案，不過，立委陳亭妃矛頭指向郭，指郭黑金涉入台南市正副議長選舉，而藍營也更猛轟民進黨與黑金連結，目的就是後面的龐大的光電利益。郭兩度澄清，甚至氣到要提告陳亭妃等誣指他的人。

林士傑綽號「土雞仔」年輕時曾涉入軍火走私，後轉型投資餐飲後，擔任台南市區漁會理事長，在政界與道上都頗有分量，不過，台南正副議長選舉，林因把國民黨議員方一峰「請上車」，引起外界譁然。林士傑否認恐嚇，並在臉書發文「政治無是非！靜待司法調查！」

檢警調偵辦議長賄選案，日前大規模搜索，前晚郭再欽被院羈押禁見，同時積極拘提林士傑。郭、林的親友都低調否認他們涉及不法，但一連串紛爭，恐怕得待林士傑到案說明，才能釐清。

台南光電開發爭議，幾年前，漁民赴行政院陳情，也向市政府多次抗議，終換得議會決議，嚴禁巿府在太陽光電自治條例通過前，審查台61線以西太陽能板設置。

政界與地方懷疑，如今黑金集團不擇手段要取得議會，目的是要解除台61線以西，禁止光電開放的禁令，為光電開路，以換取更大利益。不過台南市長黃偉哲說，在他任內絕不審議61線快速道路以西太陽光電案，更不會危及此地區的生態環境。

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