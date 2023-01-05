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前進CES 2023 工研院大秀9項創新科技

記者黃有容／台北5日電
工研院在CES 2023展前記者會展示創新技術，吸引美聯社、權威健康科技媒體Health Tech Insider、日本讀賣新聞，法國、瑞士、巴拿馬等媒體駐足採訪。(圖：工研院提供)
工研院在CES 2023展前記者會展示創新技術，吸引美聯社、權威健康科技媒體Health Tech Insider、日本讀賣新聞，法國、瑞士、巴拿馬等媒體駐足採訪。(圖：工研院提供)

經濟部技術處支持工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展「美國消費性電子展CES 2023」，於今天起一連4天展出涵蓋運動科技、AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等9項創新技術，工研院創新技術在展前記者會吸引各國媒體爭相體驗。

號稱年度科技趨勢前哨戰的CES 2023，官方預估今年會是自疫情爆發以來美國最大的商業活動，展會規模相較去年成長40%，預計將超過158個國家、地區，1500個參展商，目標達10萬人參與盛會，台灣也約有148家業者參展。

扣緊CES 2023創新聚焦Web 3.0議題，工研院主題館今年首度擘畫運動科技領域，一口氣展示4項創新技術，如「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」、「多觸感擬真體感衣（iMetaWeaR）」、「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」、「運動生理感測與指導數位分身」。

另外，工研院主題館也在AI人工智慧、ICT資通訊、機器人領域，分別展示5項技術，包括以AI打造低碳綠色通訊的「5G節能專網解決方案」；1個眼神秒懂魚種的「我視AI魚缸」；可以搭電梯的無人送餐車「室內外自主移動載具Cubot ONE」；可提高電動車續航力的「碳化矽電動動力驅控器」；以及可望開啟人機協作新時代的「機器人史密斯（RobotSmith）」。

工研院今年將實體展覽、數位虛擬展示結合不間斷跨時區服務，吸引許多與會者注意，已陸續吸引多家國內外業者洽詢合作，自即日至2月中旬起接受國內外廠商預約一對1洽談商機媒合。

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