「小心，扶好」 公車駕駛笑喊早安 學生：救我一命

統聯客運駕駛康煉傑把乘客當做朋友，4度獲得金運獎。（圖／台中市交通局提供）

台中公車司機康煉傑任職6年獲得4度金運獎，他駕駛途中最常對乘客說的話是「小心，扶好」，曾有學生寫信稱課業壓力大、生活沉悶，但駕駛天天微笑問早道好讓他心情變好也改變人生觀，「算救了我一命」。他說，把乘客當朋友，每天都當成駕駛「幸福公車」，彼此暖心。

台中市有18家客運業者，公車駕駛約1500人，每天發車8500多個班次；台中市交通局長葉昭甫說，近日雖發生重大事故及服務不當事件，但絕大部分駕駛都兢兢業業執勤。

統聯客運駕駛康煉傑認為，關懷就在生活中。他舉例，身心障礙乘客搭公車，他會花3分鐘協助輪椅固定位置，保障安全又能增加上車速度，通常其他乘客不會不耐或催促開車，反而說「沒關係，慢慢來」，展現暖心的一面。

擔任公車駕駛6年，康煉傑印象深刻的是有名通勤學生寫信給他，表示學業壓力大，每天上學心情沉重，但看到他對乘客微笑親切打招呼，沉悶生活中看到一點希望；信中寫到「遇見您之後，我就試著改變，在未來職場上我也要當態度最好的那個人」、「您的出現，除了改變了我的態度，其實也算是救了我一命。過了那麼久我還是忘不掉那天您的問早道好」。

康煉傑說，他只不過每天都當成駕駛「幸福公車」，沒想到自己能啟動善的影響力。他說，剛開始家人覺得當公車司機太累，但他認為薪資不輸上班族，也樂於與乘客互動，當獲得交通局「金運獎」表揚，看見父親臉上以他為傲的表情，很開心「沒有讓老爸漏氣」。