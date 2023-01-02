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普發現金無望？蔡英文：錢要花刀口上 綠委：人民失落

記者丘采薇、林銘翰／台北2日電
蔡總統元旦談話內政重點。 資料來源╱記者整理 製表╱政治組
蔡總統元旦談話內政重點。 資料來源╱記者整理 製表╱政治組

蔡英文總統昨天發表元旦談話，對於各界關心是否「還稅於民」，她提到，「會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。」蔡總統也說，前天的國安高層會議並沒有具體討論發放消費券還是現金，也沒有具體討論時程，要審視整體經濟局勢再做討論，錢要花在刀口上。

外界解讀蔡總統談話，讓之前疾呼政府應該還稅於民的綠委希望落空。英系立委更紛紛向蔡總統喊話，希望總統體恤基層民眾生活上的壓力，盼普發現金照顧全民；更直言，超過六成八受薪階級薪資低於平均薪資，加上房價所得比高，民眾看到經濟發展數字愈漂亮，剝奪感愈深，盼行政院迅速因應。

蔡英文談話提到，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元（台幣，下同，約146.76億美元）。其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3800億元，會朝三個方向規畫使用。

所謂三個方向，除原已編額度外，將額外以1000億元為度，撥補勞保及健保基金財務缺口，並挹注台電資源，進行電價補貼。其次，因應經濟情勢變局，所提出的第一波七項方案，規畫以1000億元為度，支應這些計畫初期財務需求。第三，會預留一定財源以不時之需，並在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

媒體詢問，是不是代表未來發現金跟發消費券就不太可能？蔡總統說，中央所能運用的是3800億元稅收，將從三面向、四部曲規畫。不過，綜觀內容多所重複。

蔡英文說，第一部曲是用1000億元撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，從源頭平抑物價，這也是「還稅於民」方式之一。第二部曲是用1000億元啟動第一波「加強韌性經濟方案」七項措施，一方面減輕人民壓力，另一方面協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。

第三部曲則是今年全球經濟比預期還要嚴峻，「剩下的1800億元，也許會有第二波、第三波的因應措施，我們還是要審時度勢，以備不時之需」。第四部曲如果行有餘力，才會適時研議與全民共享的可行方案。

黨政人士指出，無論是發放消費券或現金，民意代表都認為農曆年之前宣布較有感，但目前尚未討論具體政策，時程上會太趕。這位人士也說，未來仍有機會討論相關政策，蔡總統的意思並不是確定不發券或現金，而是評估後再討論。

但綠營立委已快按捺不住。英系立委管碧玲表示，有68.31%的受薪階級，他們的薪資少於平均薪資，這是歷年來比率最高的一年。如果以2021年全球的「房價收入比」來看，台灣要工作21年不吃不喝，人民才能買得起一戶房子，台灣排名房價所得比為全球第14高。

管碧玲說，根據目前顯示的風向，人民的感受是失落多於體諒，希望行政院要用高度的敏銳來迅速因應。

英系立委王美惠昨晚也在臉書表示，基層民眾飽受房價、物價高漲之累，在這年關將至之時，人民很需要「還稅於民」這個政策，她呼籲普發現金，照顧全民。民進黨立委何欣純也表示，蔡英文講得都很對，但是勞苦大眾期待的是能過好年，「在什麼都撥補之餘，就是要普發現金」。

蔡英文 房價 健保

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