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台灣「蔬果界台積電」驚傳倒閉 負責人失聯

記者潘欣中、彭宣雅／連線即時報導
大門緊閉 一個月沒動靜 屏東縣內埔鄉軒禾農產品運銷合作社場大門關閉，附近居民表示，已近一個月沒有貨車和員工出入。(記者潘欣中／攝影)
大門緊閉 一個月沒動靜 屏東縣內埔鄉軒禾農產品運銷合作社場大門關閉，附近居民表示，已近一個月沒有貨車和員工出入。(記者潘欣中／攝影)

專做產銷履歷檸檬生產鏈的屏東軒禾農產品運銷合作社驚傳倒閉，廠商陸續收不到款項，但完全聯繫不上負責人林軒禾。聯合報記者昨天實際到場了解，但合作社大門深鎖、無人進出，去電林軒禾手機也關機。農委會農糧署副署長姚志旺已證實此事，指正了解軒禾財務狀況中，並將協助受影響的契作農民轉賣至其他社場。

有農業界人士說，這是繼號稱「蔬果界台積電」的青松樂活科技農業公司倒閉後，又一家大型農產合作社場出問題；且食材供應鏈這兩年出問題不少，引起不小連鎖反應。

林軒禾是推動產銷履歷的靈魂人物，連官員也力挺。他23歲時以青農身分返鄉，將家裡檳榔園砍除改種有機檸檬，並說服果農跟他契作，除把擁有產銷履歷的檸檬汁賣進日本迪士尼，2020年並稱與美國電商簽下20年訂單，當時還舉辦封櫃啟運記者會，屏東縣長潘孟安也大讚「這不是MOU！是貨真價實的訂單！」軒禾也曾到農委會開記者會為產銷履歷代言，農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠1都出席。

林軒禾2020年還契作產銷履歷芭樂，有50位農民簽約，進而與波蜜合作，去年7月中推出產銷履歷芭樂綜合果汁。當時姚志旺也說，軒禾是青農返鄉開創農業產銷新局的示範。

但農業圈近日傳出，廠商陸續收不到軒禾貨款，聯繫不上林軒禾，合作社多月未繳貸款、已被銀行查封，欠款恐破億元。

屏東某社場負責人說，之前有契作農民反映軒禾拖欠貨款，就在猜測財務可能出狀況。他說，林軒禾2009年返鄉投入農業代工和契作，推動檸檬安全用藥和產銷履歷，進而提供田間診斷、輔導產銷履歷；2018年斥資2千萬打造新社場，涵蓋分級作業、低溫包裝、示範果園和種苗展示，並引進全自動包裝機和電腦選果區；2020年組織人數增至20人，和屏科大合作將人工智慧影像科技導入農業。但龐大投資可能最後致資金爆缺口。

某南部農業界人士表示，軒禾除與農民契作檸檬，也向同業調貨，包括包裝場、其他的合作社場都有買賣，恐都是苦主。

屏東縣政府農業處長鄭永裕說，確有聽聞此事，但契作農民的心血將由其他社場收購。姚志旺則說，目前在了解軒禾財務狀況中，但目前非檸檬產季，若契作農民受影響，會介紹其他合作社場協助收購。

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