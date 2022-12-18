綠護航？資本額5萬公司 竟包攬風電吊掛業務

台灣開發離岸風電，爆發「假本土、真外資」疑案。（本報資料照片）

蔡政府推動能源轉型，離岸風電大規模開發，由於直升機吊掛需求大，近來業界盛傳一起「假本土、真外資」案。本報系調查，今年4月一家外商與台灣股東籌設通運航空公司，由於持股比例不符規定，主管機關民航局原不允許籌設許可，卻在經濟部向民航局上級機關交通部「溝通」後火速翻盤。

交通部表示，該案經調整後已符合要求，後續需經五階段審查，取得許可證才能營運。

台灣西部沿海，大型離岸風機林立，近年全球能源轉型，各國廠商積極搶占風場。由於運輸、安裝、運維都在海上進行，風力機組需直升機作業，外商從五、六年前開始尋求台灣直升機業者合作。直到今年，直升機業務轉向由外商與台灣公司籌設新公司模式搶占商機，設置過程卻備受質疑。

根據調查，今年4月12日，德國 企業Heli Service International GmbH與台灣「台灣海力有限公司」負責人拜會民航局官員，告知雙方將共組合資公司，成立「海立航空有限公司」，計畫承做離岸風力發電直升機業務，並向民航局提出籌設許可。

雙方在向民航局簡報中，提及新航空公司為「閉鎖性航空公司」，Heli Service以特別股入資，台灣股東則以普通股入資。據了解，11月初，民航局發函海力航空公司股份有限公司，不同意其新通用航空公司籌設執行台灣風力發電直升機業務，民航局也將此函報交通部。

不過此案卻在經濟部關切後火速扭轉，交通部要求民航局同意海立航空公司獲得籌設。

民航局說明，民間申請籌設普通航空業，民航局為維護本土通航空權益，均依據民航法規審查。海立航空申請籌設文件內容，因未符前述規定，民航局建議不准予籌設。經業者書面調整持股比例後重新送件（Heli占49%、海力占51%），民航局檢視後，確認已能符合要求，因此建議交通部准予籌設。

記者循線找到海力公司登記地址。該大樓七、八層樓為共享辦公室出租空間，不少新創公司在此租借辦公室，海力在一間六到八人會議室中，以每月1萬元（台幣，下同，約合320美元）租用「一個座位」。櫃檯解釋，該公司平常都採遠端會議。

根據民航法，直升機經營台灣航線 定期或不定期航空運輸業務，實收資本額不得低5000萬元。台灣海力有限公司是今年4月27日向台北市政府登記成立，資本額僅5萬元，引發業界質疑外商欲以「假本土、真外資」闖關籌設通航公司包攬離岸風力發電空中運輸業務的質疑。

交通部表示，業者取得籌設許可後仍須依法完成五階段適航驗證作業，將依法審查。