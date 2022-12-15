唐鳳點麵線稱政績 挨轟不管資安搶外送

數發部部長唐鳳。（取材自臉書）

數位部臉書粉專日前貼出部長唐鳳吃麵線貼文，被罵翻後緊急再發聲明，強調是在推廣「台灣雲市集」服務，但藍綠立委都不埋單。

民進黨立委何志偉揶揄，「癢的不抓，不癢的抓到流血」；國民黨立委洪孟楷說，數位部掌握上百億元預算，卻是在宣導民間早就運作的點餐服務，「比天龍還天龍的思維，就是執政傲慢」。

國民黨立委賴士葆昨天質詢，數位部遭疑使用政府資源，和民間的外送平台「搶生意」，數位部該做的是資安 ，資安就是國安。數位部長唐鳳答詢說，「這和搶生意無關」，是幫3.7萬多家微型企業、小吃攤，數位部不是開發外送平台，而是去媒合，這個也沒有外送，業者透過導入系統，本身也提升資安，「這是產業資安，與資安工作有關」。

不過，何志偉表示，台灣現在真正的痛點，是網路點東西來吃嗎？數位詐騙 才是最該關心的，只要一被詐騙，錢就找不回來；「台灣雲市集」應該只是計畫中的一小項，但以他近來收到的虛擬貨幣陳情案，相關詐騙案才是現在真正的重點。

洪孟楷說，國人個資外洩、詐騙橫行、甚至駭客攻擊等重要資安議題，不見數位部積極作為，反而貼文宣傳民間業者的點餐系統，對得起人民納稅錢嗎？

民進黨立委高嘉瑜表示，人民關切的資安疑慮等未見成效，卻見部長開心宣傳線上點麵線，「滲透已經是點線面了，數發部還在點麵線？」

民眾黨立委賴香伶今天發文，質疑政府沾沾自喜吃麵線，卻對戶政資料外洩交代不清，呼籲行政院真的該醒醒，「不要再睡了。」

另據台灣中國時報報導，台灣目前資安問題重重，內政部資料外洩已經1個多月，就連iMessage的詐騙訊息也疑似捲土重來，但數位部卻還在處心積慮禁抖音 ，說要防堵抖音的資安問題，卻對內政部資料外洩提不出資安方案。在人民對於個資外洩問題憂心忡忡的同時，數位部卻去推廣民間早已發展成熟的外送平台，明顯不符期待。禁抖音也是如此，抖音的問題應是防範假冒政府單位的假帳號發布假訊息，但數位部努力的方向卻是直接禁止公部門使用。