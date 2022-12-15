原民獵黑熊 騎車載屍影片曝光 還舉熊掌開玩笑

網路流傳機車騎士載著被獵殺的台灣黑熊影片，過程中還邊開玩笑舞弄黑熊手掌，引發批評。 (取材自記者爆料網影片截圖)

屏東縣霧台鄉大武部落顏姓男子日前涉嫌獵殺台灣黑熊，並在冰箱冰存，以20萬元交保；不料昨天網路又傳出霧台鄉有青年騎機車載黑熊屍體的影片，遭檢方鎖定特定對象偵辦。接連有黑熊遇害，屏科大野生動物保育所教授、「黑熊媽媽」黃美秀說，看到影片非常驚嚇，嚴重違背傳統原住民 文化。屏東縣長潘孟安也說，看到影片很生氣，雖然要尊重原住民捕獵文化，但也應遵守國家法紀。

這段16秒影片有兩輛機車，一輛有人拿獵槍，另一輛是紅色機車，騎士與乘客間載一隻台灣黑熊，後座乘客並舉起黑熊左熊掌開玩笑，影片中的人說「我來拍一個好笑的，看下鏡頭，牠的頭怎麼朝那邊不屑呢」開玩笑的語氣，機車後座乘客順勢舉起黑熊左手。車牌疑遭馬賽克，但警方推斷現場應有三輛機車，地點則推斷是霧台鄉大武部落往哈尤溪方向的產業道路。

黃美秀說，獵殺黑熊者目無王法，嚴重違背傳統原住民文化，讓原住民蒙羞，也讓花很多時間振興傳統文化的原民看了很傷心。她感嘆，今年5月在南投武界，有台灣黑熊在陷阱被射殺，懷疑可能有商業交易，因為先前殺黑熊的案子還查獲14隻鹿腳，相當於4隻水鹿。

霧台鄉長杜正吉表示，部落人士說，因為黑熊侵害耕地，也危害人身安全，正在討論如何兼顧生態保育與人身安全。黃美秀說，台灣黑熊不會主動攻擊人，也不會攻擊狗。

原民立委伍麗華說，這是個人脫序行為，不能代表部落族群，應從此事件反省，重新建立生態治理與傳統文化規範。過去部落視黑熊為禁忌，獵捕是因諸事不順，但不會把黑熊作為食物。

檢警昨晚從山上帶回才剛交保的顏男等6人連夜偵訊。據了解，影片中的青年與先前涉獵殺黑熊交保的顏男是親友家族關係。至於影片被載的黑熊與8日查獲的黑熊是否同一隻，仍在釐清。