我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

被控煽惑「八百壯士」陳抗襲警 吳斯懷無罪確定

記者王宏舜／台北14日電
國民黨立法委員吳斯懷被控在2018年間號召群眾衝闖國會，涉犯刑法煽惑他人犯罪，一審判吳無罪，檢察官上訴，台灣高等法院今判上訴駁回。（本報資料照片）
國民黨立法委員吳斯懷被控在2018年間號召群眾衝闖國會，涉犯刑法煽惑他人犯罪，一審判吳無罪，檢察官上訴，台灣高等法院今判上訴駁回。（本報資料照片）

立法院2018年召開軍人年改公聽會，國民黨立委吳斯懷與「八百壯士」退伍軍士官陳抗與警察衝突，被訴煽惑他人犯罪。台北地方法院認為吳是對公共事務做政治性意見表達，受言論自由保障，判無罪。檢方與一審遭判拘役者上訴，台灣高等法院今判上訴駁回，吳無罪確定。

檢察官指控，2018年4月25日立法院召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」軍改公聽會，吳斯懷在立法院外高喊「加油、加油，我們進去，警察讓開」，號召群眾衝闖國會，涉犯刑法煽惑他人犯罪。

檢察官共起訴13人，七人依對公務員依法執行職務施強暴罪判拘役50日，有人判緩刑；另兩人被控煽惑他人犯罪也判無罪，兩人被控妨害媒體採訪涉強制罪無罪，一人涉傷害因和解判不受理。

北院審理後認為，吳斯懷未要求民眾破壞拒馬、襲警，不能僅憑他要求民眾靠攏，就認定犯罪。北院指言論自由是人民的基本權利，吳斯懷表達反對年金法案修法之意，用語沒有煽惑、蠱惑群眾違法、沒違背公共利益，只在對公共事務做政治性的意見表達，沒有主觀犯意。

高院審理時，因犯妨害公務罪一審遭判拘役50日的康豫民聲稱因心情緊張，腳「抽筋」而抖動，沒有踹鄭姓員警。吳斯懷則主張無罪，並認為檢察官上訴無理。

高院審理後，認為一審認事用法無違誤，駁回上訴。

吳斯懷 檢察官 警察

上一則

政院版擴大排黑 國安、黑金槍毒、賄選、重罪禁參選

下一則

綠台南議會染黑金 藍要賴清德講清楚

延伸閱讀

紐約亞裔律師協會 籲霍楚提名翁家駒

紐約亞裔律師協會 籲霍楚提名翁家駒
上訴法院首席法官提名 翁家駒遭抵制 「判例偏警檢，不可接受」

上訴法院首席法官提名 翁家駒遭抵制 「判例偏警檢，不可接受」
庫克郡地稅上訴講座 12/15培德中心登場

庫克郡地稅上訴講座 12/15培德中心登場
拜登「學貸減免」上訴又遭駁回 最高法院受理 擬2月聽審

拜登「學貸減免」上訴又遭駁回 最高法院受理 擬2月聽審

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘