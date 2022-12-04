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久旱不雨 台南水情緊減壓供水

記者吳淑玲、魯永明、徐白櫻／連線即時報導
南部少雨炎熱，曾文水庫蓄水率已降到2成7，水情吃緊。（記者吳淑玲／翻攝）
南部少雨炎熱，曾文水庫蓄水率已降到2成7，水情吃緊。（記者吳淑玲／翻攝）

南部久旱不雨，台南水情吃緊，已實施夜間離峰減壓供水，高雄現雖供水無虞，但供應大高雄的高屏溪流量也探底，水量創史上第二低，另供應嘉南主要水源的曾文水庫，蓄水率也低於3成。

台南市長黃偉哲更指出，民眾若不節水，恐怕明年2月底就會出問題，南部各地方政府也都做出相關節水因應。

台南進入枯水期水情吃緊，台南水利局表示，南部主要水庫集水區下半年降雨量僅為歷年同期平均4至7成，須加大節水力道，從2日起在晚上11時至隔日上午5時離峰時段實施減壓供水，至於管末及市區高地民眾供水，水公司已有加壓設備及水車因應。

黃偉哲說，往年都是隔年2月發布燈號轉換，這次提前宣布，因台南尚未休耕，需近1億噸農業用水，提前調整燈號希望大家節水，市府提前把澆灌、消防等用水改成再生水，產業一起節水，到明年5月供水應沒問題，否則明年2月底供水就出問題，萬一春雨又不來，就會面臨大危機。

高雄雖正常藍燈，但高雄氣象站指出，今年降雨量不到往年一半，大高雄工業及家庭用水每日約150萬噸，90萬至100萬噸來自高屏溪攔河堰取水，其餘由澄清湖水庫、鳳山水庫、阿公店水庫及伏流水等來源供應。

自來水公司七區管理處表示，目前高雄供水正常，每日另供應20萬噸清水支援台南，審慎面對水情變化。

南水局指出，已盤點及整備地下水及伏流水，另請高雄市政府宣導鳳山、岡橋、楠梓、旗美及大樹等5處汙水處理廠，每日1.7萬噸回收水可作為洗街、澆灌及工地抑制揚塵等次級用水使用；接下來1期稻作與農水署高雄管理處合作，已啟動加強灌溉措施。

提供嘉南灌溉用水的曾文水庫蓄水率僅2成7，南水局表示，明年1期作是否供灌尚未決定，經濟部和農委會還在檢討，考量農時及灌溉時機，一周後會決定；至於高雄及台南共用的南化水庫，透過區域調度明年上半年還可穩定供水。

水公司說，嘉義縣市每天需供水30萬噸民生及工業用水，為掌控仁義潭、蘭潭2座兩水庫蓄水量，每天取水16萬噸，其餘由雲林湖山水庫、台南烏山頭水庫跨區支援。

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