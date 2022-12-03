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又爆學生抄襲 學者：陳明通應知進退

記者許維寧、林政忠／台北3日電
陳明通在台大指導的學生論文又遭撤銷。（本報資料照片）
陳明通在台大指導的學生論文又遭撤銷。（本報資料照片）

桃園市長鄭文燦的論文惹議，國安局長陳明通角色受關注。學界指出，綠營只要有願意培植的中生代，過去多會推薦給陳明通學習，最後彼此拉幫結派形成「學閥」，類似問題一直都是校園和政治圈掛鉤的系統性問題。

本報系聯合報報導，文化大學大傳學系教授王翔郁表示，新竹市前市長林智堅、鄭文燦學位接連遭到撤銷，正好給政界一個警惕，「陳明通應知所進退」。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，鄭文燦勇於面對值得肯定，林智堅在論文抄襲案爆發之初，如果也勇於面對、即時認錯，民進黨後來就不會發生「一屍五命」下場。

一名台大教授指出，一位指導教授有兩名學生論文遭撤銷，在台大可說是前所未見，若學界給予特定政黨「找誰指導容易過關」的印象，那是台大的不幸。

全國私校工會指出，台大國發所兩位政要學生學位接連被撤銷，可說是台大自2016年醫學論文造假案後最大的學術醜聞，國發所碩論醜聞是「政學交相賊」最壞示範，建議台大應予指導教授解聘或不續聘處分，教育部也應追究台大行政管理不周的責任。

台北中國時報報導，國民黨立委馬文君痛批，陳明通指導的學生論文抄襲接二連三發生，陳明通應當知所進退。時代力量立法院黨團總召邱顯智也說，鄭文燦和林智堅指導教授都是國安局長陳明通，卻接連爆發抄襲案，顯見指導教授有問題。

新黨發言人陳麗玲表示，陳明通在台大任教指導173名學生，檢視名單發現有非常多民進黨籍的立委、政府官員。仔細一看題目，有論文題目「一魚九吃」，也就是九個人用類似的主題，也發現陳明通一學期指導35名學生，呼籲台大應徹查。

林智堅 民進黨 教育部

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