台大認定鄭文燦碩士論文抄襲撤銷學位 衝擊府院黨布局

桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。（記者季相儒／攝影）

民進黨 九合一大選慘敗後，最有希望的黨主席人選、桃園市長鄭文燦的碩士論文，繼新竹市前市長林智堅 後，也被台大學倫會認定抄襲，撤銷碩士學位。鄭文燦昨天發表聲明表示，他在學倫會已對論文引述瑕疵說明原因並致歉，如今論文結果出來，「我願意再一次致歉」，也不會提訴願。目前鄭文燦雖繼續扛起敗選檢討小組召集人，但黨主席恐因這次論文事件而告終，布局再度回到原點；黨內人士普遍認為，「此事確實衝擊很大」。

本報系聯合報報導，桃園市議員候選人游智彬和新黨發言人陳麗玲今年10月指控，鄭文燦在台大國發所在職專班的碩士論文抄襲率達30.27%、1222處未加註，並質疑槍手代寫，「根本就是林智堅論文門翻版」；兩人向台大實名檢舉鄭文燦違反學術倫理。

鄭文燦昨出席公開活動時即傳出台大審定結果已出爐，但他未回應記者詢問便離開，隨後取消所有公開行程。鄭文燦聲明表示，因當時時空無法進行實證研究，故以文獻分析法進行，論文寫作引述廣泛，學倫會採用最新相似性比對軟體結果，發現碩士論文未註明來源出處的段落；他出席學倫會時即表示，碩士論文具有見解原創性，但部分內容未引述出處，係因論文寫作過程疏忽，若當時國發所有相似性軟體比對的要求，他會把內容出處全以註腳方式列出。

鄭文燦論文指導教授是國安局長陳明通、口試委員是交通部前部長林佳龍。外傳台大將永不聘任陳明通，台大昨表示，相關調查仍依程序調查中。

台北中國時報報導，鄭文燦論文事件爆發，連帶另一個中生代政治明星林佳龍也受到波及，黨內有人搖頭說，「沒想到，一屍二命」；黨內也有人說，黨主席選舉還「一時還真的想不到適合人選」。

至於目前檯面上傳出幾名人選，從屏東縣長潘孟安、曾代理主席的基隆市長林右昌，或2018年也是敗選救火的「大師兄」卓榮泰都被點名，另一個就是副總統賴清德 「主帥親征」，但最後誰出線？在這次鄭學位撤銷事件後，賴清德意見更形重要。

不過有黨內人士認為，2024已經定賴清德於一尊，賴清德不宜站在第一線。有黨內大老認為，如何產生黨主席，內部協調共推最好。